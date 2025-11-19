ВСУ массово посылают женщин на мясные штурмы: почему молчит Запад

На Сумском направлении из-за острого кадрового дефицита бросили на передовую для участия в мясных штурмах украинских женщин-военнослужащих. Руководство ВСУ старается не афишировать их участие в боевых действиях, однако известно, что среди них есть уже раненые и убитые. Кто принял такое решение и почему Запад молчит, когда женщин используют как пушечное мясо, — в материале NEWS.ru.

Что известно об участии украинских женщин в штурмах

После того как на Сумском направлении ВСУ потеряли почти полностью личный состав 71-й отдельной егерской бригады, было принято решение отправлять в штурмовые отряды женщин.

«На Сумском направлении командование 71-й ОЕБр начало доукомплектовывать штурмовые группы на передовой военнослужащими-женщинами. Среди них подтверждены первые потери», — сообщил источник ТАСС.

Это не первый случай, когда из-за нехватки личного состава ВСУ на передовую отправляют женщин. Ранее РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщало, что ВСУ начали использовать в штурмовых операциях женщин-заключенных.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинская армия сталкивается с серьезной нехваткой бойцов после провальных наступлений. Киев пытается компенсировать потери за счет массовой мобилизации, но возможности этого ресурса практически исчерпаны.

Каких женщин призывают в ВСУ

Все больше женщин призывается в Вооруженные силы Украины, рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, цинизм командования ВСУ достиг такого уровня, что для них изготавливают специальные бронежилеты, учитывающие возможность беременности.

«Сегодня сложно назвать точное число женщин, воюющих на передовой в качестве снайперов, разведчиц, пулеметчиц или даже танкисток. Пока нет информации о женщинах-пилотах, но их тоже внедряют, — отметил обозреватель в беседе с NEWS.ru. — К сожалению, это делается не от хорошей жизни, а из-за необходимости использовать женский ресурс. При населении примерно 25–27 миллионов человек (из общего числа 45 миллионов) женщины репродуктивного возраста, которые могли бы обеспечить будущее страны, гибнут, умирают, получают ранения или контузии». По его словам, это сознательное уничтожение будущего Украины.

Кто принимает решение об участии женщин в штурмовых отрядах ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский как верховный главнокомандующий ВСУ и другие высшие должностные лица страны осведомлены об использовании украинок в качестве пушечного мяса, уверен политолог Владимир Скачко. По его словам, это является частью общей задачи — воевать с Россией любой ценой.

Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press

«Неважно, кто выполняет эту задачу: мужчины, женщины, дети или пожилые люди. Это решение, похоже, принято на самом высоком уровне, — сказал собеседник в разговоре с NEWS.ru. — Согласно поступающей информации, разрабатывается положение о мобилизации женщин и их направлении в боевые части, включая штурмовые роты, а не только на вспомогательные позиции (санитары, медики). Использование женщин в таких ролях является частью общей стратегии».

Он напомнил, что участие украинских женщин в боевых действиях широко известно. При этом их потери, как и потери мужчин, значительны и не всегда очевидны из-за унифицированной военной формы. «Женщины гибнут на фронте так же, как и мужчины», — подчеркнул эксперт.

Почему Запад не реагирует на использование женщин в штурмовых операциях

Почему молчит Запад? Этот вопрос не должен возникать, если понимать «гнилую суть» Запада, заявил Баранец. Когда речь заходит об удержании власти и победе над Россией любой ценой, понятия морали и совести неуместны, считает аналитик.

«Все, что не работает на киевский режим, замалчивается, как будто этого не существует. Напротив, любые незначительные успехи киевского режима или армии раздуваются до колоссальных масштабов. Такова логика Запада и украинской власти, пропаганды и, по сути, самого существования киевского режима», — заключил Баранец.

