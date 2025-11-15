Армия России — первая в мире: о чем умолчал рейтинг Global Firepower

Вооруженные силы России оказались на второй позиции в рейтинге сильнейших армий мира от Global Firepower. При этом первыми в списке стали США, а третья строчка досталась Китаю. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают такое распределение мест сильно искаженным. Кто на самом деле достоин лидерства в топе самых мощных войск Земли и чем руководствуются составители западных рейтингов — в материале NEWS.ru.

Какое место у России в рейтинге Global Firepower

Рейтинг Global Firepower составляется ежегодно. Военная мощь в нем определяется по индексу PowerIndex для 145 стран, который учитывает несколько основных факторов. В их числе — численность личного состава, активы армии, количество воинских частей, финансовая ситуация в стране, логистические возможности, география, размер оборонного бюджета и доступ к природным ресурсам. В 2025 году аналитики присвоили России коэффициент 0,0788.

«Россия занимает второе место в рейтинге мощнейших армий мира. Помимо своей обычной боевой мощи, она также обладает огромным ядерным потенциалом», — отметили эксперты Business Insider в своем обзоре рейтинга.

По самолетам, вертолетам и танкам Россия заняла второе место в мире. По другим типам вооружений, таким как самоходная и буксируемая артиллерия, реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также по парку средств минной борьбы — первое.

Военную мощь США аналитики оценили в 0,0744, Китая — в 0,0788, Индии — в 0,1184, Южной Кореи — в 0,1656. Также в десятке самых сильных армий мира в порядке убывания оказались войска Великобритании, Франции, Японии, Турции и Италии. Украина заняла лишь 20-ю строчку.

Фото: Andrew Harker/Shutterstock / FOTODOM

Почему России отдали вторую строчку в рейтинге

Global Firepower не раскрывает формулу, по которой ведет расчеты, но указывает, что «идеальным» считается значение 0,0000. При составлении учитывается лишь конвенциональная боевая мощь. В то же время российский ядерный потенциал аналитики во внимание не приняли.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru отметил, что подобные рейтинги западных компаний и агентств часто политизированы и необъективны. По его словам, критерии оценки мощности войск постоянно вызывают споры у специалистов.

«Например, как сравнивать 11 авианосцев США с российскими „Посейдонами“, „Буревестниками“ или „Цирконами“, каждый из которых может потопить корабль? Даже разработчики подобных рейтингов признают их относительность. Истинная сила армии может быть показана только на войне; все остальное — лишь пропаганда. Тот факт, что наша армия сражается с десятком армий одновременно, говорит о колоссальном боевом опыте и ее готовности к боевым действиям. Российская армия сегодня „разогрета“, в отличие от „холодных“ армий, не ведущих боевые действия, таких как американская. Это ключевой критерий», — подчеркнул он.

Почему армия России лучше армии США

Россия продолжает активно тестировать передовые виды вооружения. За последние месяцы армия РФ провела испытания безэкипажного аппарата с ядерной и энергетической установкой «Посейдон», а также крылатой ракеты «Буревестник». Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что у «Посейдона» нет аналогов в мире, а «Буревестник» по своей точности поражения и дальности полета превзошел известные миру ракетные системы.

Однако зарубежные рейтинги не учитывают реальных инноваций в российской армии, сказал NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его мнению, специальная военная операция наглядно продемонстрировала, что решающее значение имеет вовсе не количество, а профессионализм военных, организация войск и воинские традиции. Аналитик ставит под сомнение первое место США в рейтинге.

Армия США Фото: Sgt. Crist Joseph/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Штаты — самая мощная ядерная держава, верны лишь с точки зрения численности боеголовок. Если же оценивать по их способности нанести ущерб, то ситуация меняется. США могут ударить по неядерным государствам. Но в случае с ядерными державами, такими как Россия или Китай, их возможности сводятся к ограниченному ущербу. Россия же, благодаря своим новым ядерным комплексам, включая „Посейдон“ и „Буревестник“, способна нанести тотальный ущерб», — пояснил собеседник.

Он добавил, что боеголовки российских межконтинентальных баллистических ракет оснащены технологией управляемого гиперзвука, что гарантирует им 100%-ное попадание в цель.

«Американские же технологии остаются на уровне XX века, не всегда обеспечивая такую точность. С учетом этих качественных факторов США могут не войти даже в пятерку ведущих военных держав. Хотя по бюджету и количеству техники США лидируют, эти показатели не являются определяющими для победы. Несмотря на афоризмы вроде „Война — это экономика плюс экономика“, решающими остаются человеческий фактор и качество вооружения», — резюмировал военный эксперт.

