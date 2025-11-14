Военэксперт перечислил главные признаки сильной армии

Главными критериями, по которым следует определять мощь армии, являются человеческий фактор и качество вооружения, отметил в беседе с NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. СВО продемонстрировала, что именно эти факторы присущи сильным войскам, считает он.

Специальная военная операция продемонстрировала, что решающее значение имеет не количество вооружений, а его качество, человеческий фактор и организация войск. Например, заявления Дональда Трампа о США как о самой мощной ядерной державе верны лишь с точки зрения числа боеголовок. Если же оценивать не по количеству, а по способности нанести ущерб, ситуация меняется, — сказал Леонков.

По словам аналитика, США могут нанести ущерб неядерным государствам. Однако в случае с такими державами, как Россия или Китай, американские возможности оказываются куда скромнее.

Россия же благодаря своим новым ядерным комплексам, включая «Посейдон» и «Буревестник», способна нанести тотальный ущерб. Более того, боеголовки российских МБР оснащены технологией управляемого гиперзвука, что гарантирует стопроцентное попадание в цель, — заключил эксперт.

Ранее был опубликовал ежегодный рейтинг самых мощных армий мира от Global Firepower, в котором Россия заняла второе место. Аналитики оценили войска 145 государств, сравнив их по 60 показателям обычных оборонных мощностей.