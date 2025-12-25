Названа причина, почему конфликт на Украине не окончится до конца 2025 года Политолог Дубравский: Трамп слишком поздно начал давить на Украину

Конфликт на Украине не завершится до конца 2025 года из-за совокупности факторов, включая позднее начало давления на Киев со стороны администрации президента США Дональда Трампа, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, Россия может разрешить украинский кризис как военным, так и дипломатическим путем.

Завершение конфликта предполагалось к концу 2025 года, но было несколько мешающих факторов. Например, украинская сторона максимально противилась этому. Трамп начал свое давление на Киев где-то с июля, несмотря на то что он хотел сделать это еще в марте. Было много факторов, которые сдерживали одну из сторон. Россия может завершить конфликт как дипломатическим, так и военным путем. У Москвы в этом плане есть две опции, и она смотрит, что будет выгоднее, — пояснил Дубравский.

По его мнению, украинская сторона обладает навыками публично презентовать переговорный процесс в выгодном для себя свете, но это не всегда отражает реальное положение дел. Политолог добавил, что обсуждение Киевом мирных инициатив является положительным сигналом.

План Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) с 20 пунктами должен был выглядеть как компромиссный, хотя в нем не учитывается то, что происходит на фронте. У него есть важная особенность: он умеет публично представить переговоры так, что они проходят достаточно конструктивно и положительно для его стороны. Поэтому я бы сказал так: тот факт, что Зеленский уже обсуждает мирные переговоры, участвует в них, рассматривает потенциальные выборы, мне кажется, действительно подталкивает нас к той модели, что все действительно движется в сторону урегулирования, — резюмировал Дубравский.

Ранее американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что если конфликт на Украине может быть завершен, то это произойдет в ближайшие 90 дней. Деталей своего заявления он не раскрыл.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова к прекращению украинского конфликта. Однако он отметил, что сделать это можно только при условии обеспечения ее безопасности.