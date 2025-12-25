«Некультурно и озлобленно»: Песков о рождественском обращении Зеленского

Рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского было «некультурным, озлобленным», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, украинский глава был похож на «малоадекватного человека», передает РИА Новости.

Видели сообщения о действительно странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно, похож на малоадекватного человека, — сказал он.

Песков также заявил, что это «странное» обращение заставляет задуматься, способен ли украинский лидер принимать адекватные решения о политико-дипломатическом урегулировании конфликта.