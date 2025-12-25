Новый год — 2026
«Какой кошмар»: Апексимова о смерти народной артистки Веры Алентовой

Актриса Апексимова назвала кошмарной новость о смерти Веры Алентовой

Вера Алентова Вера Алентова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Ирина Апексимова призналась, что новость о кончине народной артистки России Веры Алентовой кошмарная и вызвала у нее глубокое потрясение. В беседе с NEWS.ru сценаристка заявила о необходимости оправиться от шокирующих известий.

Господи, какой кошмар. Простите, я не могу сейчас ничего сказать, потому что только от вас об этом сейчас узнала, нужно прийти в себя, — прокомментировала Апексимова.

Ранее в пресс-службе Театра имени Пушкина подтвердили кончину Веры Алентовой. Звезда фильма «Москва слезам не верит» ушла из жизни в возрасте 83 лет. В учреждении отметили, что информация о дате и месте прощания будет известна позже.

До этого журналисты «Metro Москва» сообщили, что на прощании с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким Алентова почувствовала себя плохо. По данным источника, она не смогла поехать на похороны из-за проблем со здоровьем. Во время траурной церемонии ей стало плохо с сердцем, и потребовалась медицинская помощь.

Актриса Александра Урсуляк ранее заявила, что Алентова была предана искусству и служила ему честно. Она выразила соболезнования семье и близким звезды фильма «Москва слезам не верит».

