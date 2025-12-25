Как и сколько варить кальмаров для новогоднего салата: просто и быстро

Кальмары — нежный и полезный морепродукт для праздничных салатов, но главное правило: не переварить! Если передержать, мясо станет твердым, как резина. Вот проверенные способы варки для идеальной текстуры.
Подготовка кальмаров
Разморозьте тушки в холодильнике (6–8 часов) или при комнатной температуре.
Промойте, снимите розовую кожицу: обдайте кипятком на 30 секунд, затем холодной водой — пленка снимется как чулок. Удалите внутренности и хорду (прозрачную трубку).
Нарежьте кольцами или соломкой уже после варки, чтобы сохранить форму.
Метод 1. Короткая варка в кипящей воде (1–2 минуты).
Вскипятите 2–2,5 л воды с 1 ст. л. соли, 1–2 лавровыми листьями, 5 горошинами перца.
Опускайте по 1 тушке в кипение, варите 40–90 секунд (свежие — 40–50 сек, замороженные — 60–90 сек).
Сразу выньте шумовкой, охладите в ледяной воде.
Метод 2. Обдать кипятком и настоять (10 минут)
Вскипятите воду со специями, снимите с огня, опустите кальмары.
Накройте крышкой на 10 минут — мясо дойдет в остывающей воде, останется нежным.
Метод 3. Рассол (1,5–2 минуты)
400 мл воды + соль, специи, лавр — кипятите 3 мин.
Опустите кальмары, варите на минимуме 1,5–2 мин, остудите в рассоле.
Важные секреты
Время варки: строго 30 сек — 2 мин! Переварили — варите еще 30–40 мин для размягчения, но лучше не доводить.
Используйте большую кастрюлю, чтобы температура не падала.
После варки охладите в холодной воде, чтобы остановить процесс.
Для салата нарезайте уже после остывания.
Варка кальмаров — дело 1–2 минут в кипятке со специями. Следуйте таймингу, и для новогоднего салата получится нежное мясо без «резины». Готовьте заранее — вкус только улучшится!
