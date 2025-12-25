Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 14:45

Как и сколько варить кальмаров для новогоднего салата: просто и быстро

Как правильно варить кальмаров? Как правильно варить кальмаров? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Кальмары — нежный и полезный морепродукт для праздничных салатов, но главное правило: не переварить! Если передержать, мясо станет твердым, как резина. Вот проверенные способы варки для идеальной текстуры.​

Подготовка кальмаров

  • Разморозьте тушки в холодильнике (6–8 часов) или при комнатной температуре.

  • Промойте, снимите розовую кожицу: обдайте кипятком на 30 секунд, затем холодной водой — пленка снимется как чулок. Удалите внутренности и хорду (прозрачную трубку).​

  • Нарежьте кольцами или соломкой уже после варки, чтобы сохранить форму.

Метод 1. Короткая варка в кипящей воде (1–2 минуты)​.

Вскипятите 2–2,5 л воды с 1 ст. л. соли, 1–2 лавровыми листьями, 5 горошинами перца.

Опускайте по 1 тушке в кипение, варите 40–90 секунд (свежие — 40–50 сек, замороженные — 60–90 сек).

Сразу выньте шумовкой, охладите в ледяной воде.​

Метод 2. Обдать кипятком и настоять (10 минут)​

Вскипятите воду со специями, снимите с огня, опустите кальмары.

Накройте крышкой на 10 минут — мясо дойдет в остывающей воде, останется нежным.​

Метод 3. Рассол (1,5–2 минуты)​

400 мл воды + соль, специи, лавр — кипятите 3 мин.

Опустите кальмары, варите на минимуме 1,5–2 мин, остудите в рассоле.​

Важные секреты

  • Время варки: строго 30 сек — 2 мин! Переварили — варите еще 30–40 мин для размягчения, но лучше не доводить.​

  • Используйте большую кастрюлю, чтобы температура не падала.

  • После варки охладите в холодной воде, чтобы остановить процесс.

  • Для салата нарезайте уже после остывания.​

Варка кальмаров — дело 1–2 минут в кипятке со специями. Следуйте таймингу, и для новогоднего салата получится нежное мясо без «резины». Готовьте заранее — вкус только улучшится!

Посмотрите, как приготовить идеальную нежную печень на нашем сайте.

Читайте также
Готовлю «Мимозу» по-новому — заменяю консервы нежным кальмаром: мой топ для новогоднего стола
Общество
Готовлю «Мимозу» по-новому — заменяю консервы нежным кальмаром: мой топ для новогоднего стола
Сочная запеканка с капустой и копченой горбушей: простой рецепт на каждый день для всей семьи
Общество
Сочная запеканка с капустой и копченой горбушей: простой рецепт на каждый день для всей семьи
Психолог дала советы, как начать новую жизнь с 1 января без стресса
Общество
Психолог дала советы, как начать новую жизнь с 1 января без стресса
Царский рулет с рыбкой и плавленым сыром — праздничная закуска за 15 минут: готовим к Новому году
Общество
Царский рулет с рыбкой и плавленым сыром — праздничная закуска за 15 минут: готовим к Новому году
Как отмечали Новый год в годы ВОВ: елки на фронте и в блокадном Ленинграде
Семья и жизнь
Как отмечали Новый год в годы ВОВ: елки на фронте и в блокадном Ленинграде
кальмары
рецепты
советы
Новый год
праздники
лайфхаки
рецепт
простой рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Должна была сегодня играть»: смерть Алентовой стала шоком для Писарева
Адвокат рассказал, как Лурье может взыскать с Долиной арендную плату
Жорин раскрыл, как Долина может затянуть свое выселение из квартиры
Раскрыта одна деталь смерти Алентовой
Россиянам раскрыли, как восстановиться после праздников и хорошо отдохнуть
Вера Алентова умерла после прощания с Лобоцким: самые яркие фото актрисы
«Невосполнимая утрата»: Собчак о смерти Алентовой
Стали известны подробности смерти Алентовой после прощания с Лобоцким
Стало известно, где пройдет церемония прощания с Алентовой
«Сильный удар для кино»: звезда фильма «Любовь и голуби» о смерти Алентовой
«Встретятся»: Поплавская вспомнила Меньшова после смерти Алентовой
Шохин раскрыл просьбу бизнеса к Путину по рублю
Гинеколог обозначила главные факторы женского бесплодия
Как распределить домашние обязанности после праздников без ссор
Названа предварительная причина смерти Алентовой
Путешествие блогера по России едва не кончилось смертельным ДТП
Терапевт дала советы, как подготовиться к новогоднему застолью
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Веры Алентовой
Слухи об операции, похудение, слова о Путине: как живет Станислав Дужников
«Большая трагедия»: Иван Ургант эмоционально высказался о смерти Алентовой
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.