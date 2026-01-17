Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Слоеный салат из курицы с ананасами и сыром — простая в приготовлении, но нарядная и очень аппетитная закуска. Она дополнит праздничный стол и разнообразит будничный ужин. Делимся простым рецептом угощения на всю семью.

Ингредиенты

Отварное филе курицы — 350 г

Консервированные ананасы — 200 г

Яйца вкрутую — 4 шт.

Сыр твердого сорта — 200 г

Майонез — 150 г

Грецкие орехи без скорлупы — 20 г

Способ приготовления

Установите кулинарное кольцо в центр сервировочного блюда. Вареную курицу нарежьте небольшими кусочками, выложите на дно кольца и покройте сеточкой майонеза. Ананасы мелко нарежьте, распределите поверх курицы и также покройте майонезом. Сыр нашинкуйте на мелкой терке, посыпьте им салат, осторожно прижмите ложкой, чтобы слой не рассыпался. Поверх сыра распределите майонез. Яйца очистите и крупно натрите, посыпьте ими салат и прижмите ложкой. Орехи измельчите и украсьте ими салат. Осторожно снимите кулинарное кольцо. Дайте закуске чуть настояться и подавайте к столу.

Салат из курицы готов!

Ранее мы поделились рецептом ленивого салата «Ночь с курицей».