19 марта 2026 в 17:05

Палочка-выручалочка: готовим быстрый салат из 4 ингредиентов за 7 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Делимся рецептом, который спасет любой застолье. Всего четыре простых ингредиента, семь минут времени — и на столе появляется салат, который гости сметут первым. Он легкий, свежий и удивительно вкусный.

Начинайте сразу. Из банки консервированной кукурузы (200 г) слейте жидкость. 200 г крабовых палочек нарежьте небольшими кубиками. Три сваренных вкрутую яйца тоже порубите кубиками. Твердый сыр (150 г) натрите. Сложите все ингредиенты в глубокую миску.

Теперь заправка. Смешайте 3 столовые ложки майонеза с долькой чеснока, пропущенной через чеснокодавку. Добавьте щепотку свежемолотого черного перца. Заправьте салат полученной смесью и тщательно, но аккуратно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Попробуйте и при необходимости досолите, но помните: сыр и майонез уже содержат соль. Готовый салат переложите в красивое блюдо, украсьте веточкой свежей петрушки или оставьте немного кукурузы для посыпки сверху. Подавать можно сразу же.

  • Совет: если есть время, дайте салату постоять в холодильнике 15 минут.

Картофель по-деревенски в духовке: рецепт простого и вкусного гарнира.

Никакого больше винегрета и шубы — готовлю свеклу по-грузински. Домашние думают, заказала в кафе
Общество
Никакого больше винегрета и шубы — готовлю свеклу по-грузински. Домашние думают, заказала в кафе
Быстрые сырники: вкусные, красивые, не распадаются и готовы за 15 минут
Семья и жизнь
Быстрые сырники: вкусные, красивые, не распадаются и готовы за 15 минут
В горшочках еще вкуснее: мясо по-французски в интересном варианте — добавляем овощи и вино
Общество
В горшочках еще вкуснее: мясо по-французски в интересном варианте — добавляем овощи и вино
Постное чудо: печем простые булочки без яиц и молока с тремя видами начинки
Семья и жизнь
Постное чудо: печем простые булочки без яиц и молока с тремя видами начинки
Готовим бигус: тушеная капуста с мясом по-польски — вкусно и ароматно
Семья и жизнь
Готовим бигус: тушеная капуста с мясом по-польски — вкусно и ароматно
Анастасия Фомина
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

