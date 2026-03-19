Палочка-выручалочка: готовим быстрый салат из 4 ингредиентов за 7 минут

Делимся рецептом, который спасет любой застолье. Всего четыре простых ингредиента, семь минут времени — и на столе появляется салат, который гости сметут первым. Он легкий, свежий и удивительно вкусный.

Начинайте сразу. Из банки консервированной кукурузы (200 г) слейте жидкость. 200 г крабовых палочек нарежьте небольшими кубиками. Три сваренных вкрутую яйца тоже порубите кубиками. Твердый сыр (150 г) натрите. Сложите все ингредиенты в глубокую миску.

Теперь заправка. Смешайте 3 столовые ложки майонеза с долькой чеснока, пропущенной через чеснокодавку. Добавьте щепотку свежемолотого черного перца. Заправьте салат полученной смесью и тщательно, но аккуратно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Попробуйте и при необходимости досолите, но помните: сыр и майонез уже содержат соль. Готовый салат переложите в красивое блюдо, украсьте веточкой свежей петрушки или оставьте немного кукурузы для посыпки сверху. Подавать можно сразу же.

Совет: если есть время, дайте салату постоять в холодильнике 15 минут.

