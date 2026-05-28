На этот салат уже пустила весь урожай редиски: cмешала с банкой горошка и вуаля — салат «Весна» на столе

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит свежие хрустящие салаты. Никакой возни — просто нарезал редис и огурец, добавил горошек, заправил йогуртом с лимоном.

Получается обалденная вкуснятина: сочная хрустящая редиска нежный огурец, сладкий горошек и ароматная зелень в легкой йогуртовой заправке. Салат получается очень освежающим и вкусным. Идеален к мясу, картошке или как самостоятельное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: пучок редиски (150–200 г), банка зеленого горошка, 1-2 огурца, пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), для заправки: 3-4 ст. ложки натурального йогурта, 1-2 ч. ложки лимонного сока, соль, перец по вкусу.

Редис и огурцы нарежьте кружочками. С горошка слейте жидкость. Зелень мелко порубите. Для заправки смешайте йогурт, лимонный сок, соль и перец. Смешайте все ингредиенты, заправьте салат. Подавайте сразу.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила этот салат с редиской и горошком. Удивило то, что редиска осталась хрустящей, а горошек добавил сладости. Йогуртовая заправка с лимоном сделала салат освежающим. Даже дети, которые не любят редиску, ели с удовольствием. Кстати, вместо йогурта можно взять сметану — вкус станет нежнее. Рецепт — настоящая весенняя находка

Проверено редакцией
Мария Левицкая
