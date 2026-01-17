Стремительное наступление российских войск привело к освобождению поселка Прилуки в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, операция была хорошо спланированной.

В результате стремительного и хорошо спланированного наступления подразделения нашей армии освободили от [ВСУ] населенный пункт Прилуки Запорожской области, — сказано в публикации.

Балицкий назвал эту операцию свидетельством героизма и профессионализма российских военнослужащих. Он добавил, что эта победа является шагом к полному освобождению Запорожской области.

Ранее в МО сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Приволье в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, вместе с тем было освобождено село Прилуки в Запорожской области. Успехов удалось достичь Южной группировке войск и подразделениям «Востока».

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины в период установившихся морозов бьют по энергетической инфраструктуре Запорожской области: по тепловым станциям, по подстанциям, энергетике. Как уточнил губернатор региона Евгений Балицкий, украинские солдаты буквально «осатанели».