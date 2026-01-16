Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 18:43

Губернатор раскрыл подлую тактику ВСУ при ударах по Запорожской области

Балицкий: ВСУ стали бить по энергетической инфраструктуре Запорожской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
ВСУ в период установившихся морозов бьют по энергетической инфраструктуре Запорожской области, сообщил сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинские солдаты буквально «осатанели».

Обстрелов не стало меньше, наоборот, противник сатанеет, бьет по инфраструктуре. У нас в регионе сильные морозы, поэтому бьет по инфраструктуре: по тепловым станциям, по подстанциям, энергетике, — отметил он.

До этого в прифронтовом городе Васильевка Запорожской области произошел инцидент с применением БПЛА. Украинские военные осуществили атаку дрона самолетного типа на многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Утром 16 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 106 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 44 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Рязанской областей соответственно, по 11 — над Ростовской и Воронежской областями.

Евгений Балицкий
морозы
энергетические объекты
удары
Запорожская область
