«Будет еще хуже»: в Киеве бьют тревогу после ответного российского удара Экс-советник Кучмы Соскин назвал ответный удар ВС РФ по Украине только началом

Удар Вооруженных сил России по Украине, ставший ответом на террористические атаки со стороны Киева, был только началом, такое мнение высказал бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин. Он выразил уверенность, что все идет к «полному краху». По словам Соскина, которые приводит РИА Новости, Украину ждет уничтожение всей энергетической системы.

Все идет к полному краху. Эта атака, по сути, — уничтожение всей энергетической системы Украины. И это только начало, будет еще хуже, — сказал бывший советник.

Он также обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский старается не замечать серьезные внутренние проблемы. По его словам, вместо того, чтобы открыто говорить о них, политик лишь «рассказывает, что все классно».

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный констатировал, что Украина утратила почти 80% всех объектов газовой инфраструктуры. В связи с этим Киев все чаще отключает электричество в подконтрольных ему регионах. Запасы топлива в украинских хранилищах также крайне низкие.