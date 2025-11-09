Удар Вооруженных сил России по Украине, ставший ответом на террористические атаки со стороны Киева, был только началом, такое мнение высказал бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин. Он выразил уверенность, что все идет к «полному краху». По словам Соскина, которые приводит РИА Новости, Украину ждет уничтожение всей энергетической системы.
Все идет к полному краху. Эта атака, по сути, — уничтожение всей энергетической системы Украины. И это только начало, будет еще хуже, — сказал бывший советник.
Он также обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский старается не замечать серьезные внутренние проблемы. По его словам, вместо того, чтобы открыто говорить о них, политик лишь «рассказывает, что все классно».
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный констатировал, что Украина утратила почти 80% всех объектов газовой инфраструктуры. В связи с этим Киев все чаще отключает электричество в подконтрольных ему регионах. Запасы топлива в украинских хранилищах также крайне низкие.