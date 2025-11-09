На Украине признали сложности с починкой объектов электрогенерации

В настоящее время ремонт и восстановление объектов электрогенерации на Украине серьезно затруднены, заявил в эфире национального телемарафона заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов. По его словам, это обусловлено масштабами повреждений.

Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать систему, но, давайте говорить открыто, на это потребуется время. <…> Используются все возможности для проведения ремонтов, но есть потребность в дополнительном оборудовании, — признал Некрасов.

Глава ведомства также отметил, что удар по энергетической системе Украины в прошлые сутки оказался одним из сильнейших за весь конфликт. В результате были повреждены как объекты генерации, так и системы распределения электроэнергии.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный констатировал, что Украина утратила почти 80% всех объектов газовой инфраструктуры. По его словам, в связи с этим Киев все чаще отключает электричество в подконтрольных ему регионах. Военкор обратил внимание, что запасы топлива в украинских хранилищах крайне низкие.