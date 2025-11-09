Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 16:08

На Украине признали сложности с починкой объектов электрогенерации

Минэнерго Украины сообщило, что ремонт объектов электрогенерации затруднен

Отключение электроэнергии, Киев, Украина Отключение электроэнергии, Киев, Украина Фото: Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В настоящее время ремонт и восстановление объектов электрогенерации на Украине серьезно затруднены, заявил в эфире национального телемарафона заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов. По его словам, это обусловлено масштабами повреждений.

Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать систему, но, давайте говорить открыто, на это потребуется время. <…> Используются все возможности для проведения ремонтов, но есть потребность в дополнительном оборудовании, — признал Некрасов.

Глава ведомства также отметил, что удар по энергетической системе Украины в прошлые сутки оказался одним из сильнейших за весь конфликт. В результате были повреждены как объекты генерации, так и системы распределения электроэнергии.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный констатировал, что Украина утратила почти 80% всех объектов газовой инфраструктуры. По его словам, в связи с этим Киев все чаще отключает электричество в подконтрольных ему регионах. Военкор обратил внимание, что запасы топлива в украинских хранилищах крайне низкие.

Украина
разрушения
повреждения
энергетические объекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британцам предложили ждать ремонта дорог больше 100 лет
В Армении назвали надежного посредника для диалога с Азербайджаном
Роспотребнадзор раскрыл симптомы ботулизма после отравлений в Москве
В парламенте Азербайджана назвали условие для заключения мира с Арменией
Патриарх Кирилл высказался о собаках-поводырях
Названа цена полета на воздушном такси
«Чудо-крем» из TikTok заставил россиянок страдать
Каллас вычеркнула СССР из истории победы над нацизмом
В Киргизии заявили о конце эпохи переворотов
Игрок «Локомотива» появился на матче РПЛ с огромным синяком под глазом
Газовый коллапс и эпидемия дезертирства: новости СВО к вечеру 9 ноября
В России упали цены на аренду жилья
Британия начала расследование закупок авиатехники России в условиях санкций
Избивающий ботинками первоклассников «сын» президента попал на видео
В Австралии решили пересмотреть статус диких собак динго
Умер один из «отцов» соц-арта: фото культовых работ Эрика Булатова
Густой снегопад и дубак до −25? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
Женщина выбросила в мусорку флаги России и заинтересовала полицейских
Собчак появилась на публике в украшении за миллионы рублей в честь 44-летия
На Западе объяснили приостановку поставок американского оружия Украине
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.