09 декабря 2025 в 19:25

Путин определил главную задачу после завершения СВО

Путин объявил о плане полного восстановления регионов после СВО

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества Фото: kremlin.ru
Все объекты, разрушенные боевыми действиями в российских регионах во время специальной военной операции, будут восстановлены, заверил президент страны Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По его словам, власти должны помочь всем пострадавшим от конфликта гражданам, говорится на сайте Кремля.

Мы должны сделать все для того, чтобы этим людям помочь, восстановить это жилье. И сразу могу сказать: все будет восстановлено, — высказался глава РФ.

Ранее глава государства на заседании СПЧ признал, что обращает внимание на сложности с передвижением курьеров по городским улицам. По его словам, данная ситуация беспокоит многих жителей страны.

Кроме того, Путин сообщил, что периодически совершает поездки без применения специальных сигналов и в отсутствие кортежа сопровождения. Глава государства добавил, что данный факт способен вызвать удивление, однако он соответствует действительности.

Также политик и обозреватель Рам Мадхав заявил, что поездка президента России в Индию спровоцировала значительную тревогу в ряде западных держав. По его мнению, этот визит, совершенный по приглашению премьер-министра Нарендры Моди, был воспринят частью международного сообщества как знак завершения эпохи однополярного мироустройства.

Владимир Путин
СВО
разрушения
восстановление
