30 декабря 2025 в 01:08

Мотострелки «Востока» нанесли значительный урон живой силе ВСУ

ТАСС: мотострелки «Востока» под Гуляйполем ликвидировали 14 штурмовиков ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подразделения российской группировки войск «Восток» в районе населенного пункта Гуляйполе в ходе боестолкновения уничтожили до 14 военнослужащих ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Противник предпринял обреченную на поражение попытку контратаки, отметил собеседник агентства. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Очередные смертники из состава 425-го отдельного штурмового полка численностью до двух отделений на боевой бронированной машине и пикапе контратаковали южнее Гуляйполя, говорится в статье.

Попытка контратаковать была совершена в момент, когда президент Украины Владимир Зеленский «торгуется во Флориде», обратил внимание источник. Рассчитывая создать информационный шум, ВСУ предприняли отчаянную попытку и попытали удачу. Атака захлебнулась благодаря подразделениям 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии группировки «Восток». Они нанесли неприятелю огневое поражение, уничтожив, кроме живой силы, две единицы техники.

27 декабря командующие группировками «Центр» и «Восток», а также руководители нескольких соединений доложили Путину о ситуации на линии боевых действий. Они сообщили, что российские военные освободили Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.

