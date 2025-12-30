Рекорд Овечкина, «покер» Сафонова, уход Винер: главное в спорте в 2025 году

Уходящий 2025 год подарил болельщикам множество незабываемых событий в российском спорте. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Матвей Сафонов стал первым вратарем в истории футбола, отразившим четыре удара в послематчевой серии пенальти. Самые значимые достижения российских спортсменов и трагические моменты — в материале NEWS.ru.

Январь

19 января россиянин Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано и защитил звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

В ночь на 30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. Трагедия произошла в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана. На борту лайнера находилось 60 пассажиров, среди них — фигуристы сборной США и бывшие российские тренеры. В авиакатастрофе погибли чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская и экс-фигурист Александр Кирсанов.

Февраль

12 февраля Ирина Винер заявила, что уходит в отставку с должности главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она сообщила, что собирается передать накопленный опыт наставникам, которые будут готовить будущие поколения звезд. Сборную России возглавила Татьяна Сергаева.

22 февраля на тот момент 17-летняя россиянка Мирра Андреева выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Дубае и впервые вошла в топ-10 мирового рейтинга.

В ночь на 23 февраля в Эр-Рияде Дмитрий Бивол взял реванш у Артура Бетербиева в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе. Дата нового боя пока не назначена.

Мирра Андреева Фото: IMAGO/O.Behrendt/Global Look Press

Март

2 марта в возрасте 49 лет умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев.

17 марта Андреева обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:4, 6:3 в финале турнира в Индиан-Уэллсе и стала шестой ракеткой мира. До конца года россиянка сохраняла высокий уровень игры. По итогам сезона Андреева заняла девятое место в рейтинге WTA.

19 марта нападающий «Акрона» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, забив гол в ворота Гренады. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Апрель

6 апреля 2025 года Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Гретцки. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» продолжает забивать в текущем сезоне. Овечкин может превзойти еще одно достижение легендарного канадца — по числу голов в регулярных чемпионатах и плей-офф. За карьеру Гретцки забросил 1016 шайб. На данный момент в активе Овечкина 988 голов в НХЛ.

Май

21 мая ярославский «Локомотив» впервые в истории стал победителем Кубка Гагарина. В финальной серии команда Игоря Никитина обыграла челябинский «Трактор» со счетом 4:1. Самым ценным хоккеистом плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал 39-летний форвард «Локомотива» Александр Радулов.

24 мая «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России по футболу. Команда Мурада Мусаева прервала шестилетнюю гегемонию «Зенита».

Александр Радулов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Июнь

С 13 до 20 июня в Венгрии состоялся чемпионат мира по дзюдо. Выступавшие в нейтральном статусе российские спортсмены заняли второе место в общекомандном зачете, завоевав пять медалей. На высшую ступень пьедестала поднялись Тимур Арбузов, Матвей Каниковский и Инал Тасоев.

17 июня российский вратарь Сергей Бобровский второй год подряд завоевал Кубок Стэнли. В финальной серии его команда «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4:2.

18 июня подмосковный футбольный клуб «Химки» приостановил профессиональную деятельность. Причина — миллиардные долги коллектива.

19 июня в отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 184 УК РФ. Они подозреваются в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба. Сотрудники МВД 8 июля задержали арбитра Богдана Головко. В ходе матча «Торпедо» — «КАМАЗ» судья дважды не назначил пенальти в ворота москвичей в спорных эпизодах. В октябре Соболев признался в подкупе арбитров. Сейчас он активно сотрудничает со следствием.

В ночь на 26 июня российский баскетболист Егор Демин был выбран под восьмым номером клубом «Бруклин Нетс» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 19-летний защитник стал самым высокозадрафтованным игроком из России.

Июль

С 19 по 23 июля на чемпионате мира в Сингапуре россиянин Александр Мальцев доказал, что синхронное плавание — не только женский вид спорта. Он завоевал три золота из четырех. Международная федерация плавания признала его лучшим синхронистом на турнире и 2025 года.

27 июля двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян вернулась на мировое первенство и впервые в карьере выиграла личное золото. Она не участвовала в больших турнирах с 2019 года. После триумфа спортсменка заявила, что посвящает победу России.

Яна Егорян Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Август

3 августа российский пловец Климент Колесников завоевал первую в карьере личную золотую медаль чемпионатов мира, одержав победу в заплыве на 50 метров на спине с рекордом ЧМ — 23,68 секунды. Он также стал победителем в составе эстафетной четверки в комбинированной эстафете 4х100 метров.

27 августа 2025 года МЧС Киргизии официально признало пропавшей без вести альпинистку Наталью Наговицину. 12 числа она сломала ногу при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня (7439 метров). Несколько раз ее пытались спасти, но сделать это не удалось.

Сентябрь

20 и 21 сентября российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выиграли олимпийские отборочные соревнования в Китае и получили путевку на Игры 2026 года в Италии.

30 сентября нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал самым высокооплачиваемым игроком за всю историю Лиги. Согласно положениям нового контракта с командой, 28-летний россиянин заработает $136 млн (11,085 млрд рублей) за восемь лет.

Октябрь

С 19 по 25 октября в Джакарте состоялся чемпионат мира по спортивной гимнастике. Ангелина Мельникова три года не выступала на международных соревнованиях. Она планировала завершить карьеру, но вернулась на мировое первенство и стала абсолютной чемпионкой. Россиянка завоевала две золотые медали (в многоборье и опорном прыжке), а также серебро на брусьях.

Ангелина Мельникова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ноябрь

7 ноября завершился женский теннисный сезон, по итогам которого две россиянки — Андреева и Екатерина Александрова — попали в топ-10 мирового рейтинга.

10 ноября Татьяна Покровская покинула пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Она занимала эту должность с 1998 года. Новым тренером синхронисток стала Светлана Ромашина.

11 ноября бывший тренер московского «Спартака» Деян Станкович покинул свой пост. Его место временно занял воспитанник академии красно-белых Вадим Романов.

16 ноября Махачев стал первым бойцом из России, выигравшим два чемпионских титула в UFC. В поединке за пояс в полусреднем весе он победил австралийца Джека Делла Маддалену.

17 ноября главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил о том, что покидает пост наставника московского «Динамо». Его сменил Ролан Гусев.

29 ноября российский лыжник Александр Большунов нанес травму Александру Бакурову на этапе Кубка России. 2 декабря состоялось экстренное заседание президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). По его итогам было принято решение отстранить Большунова от российских соревнований до полного восстановления Бакурова. Оба спортсмена вышли на старт на следующем этапе Кубка России.

Декабрь

С 2 по 13 декабря в ОАЭ проходил чемпионат мира по боксу. Российские спортсмены не только выиграли общекомандный зачет, но и установили уникальное достижение. В активе национальной команды 13 наград: семь золотых, пять серебряных и одна бронзовая.

7 декабря завершилась первая часть чемпионата России по футболу. Главным ее открытием стала калининградская «Балтика». После 18 туров в активе команды Андрея Талалаева 35 очков и пятое место в таблице.

В этот же день российский боец Петр Ян триумфально вернул звание чемпиона UFC в легчайшем весе, победив грузина Мераба Двалишвили в турнире UFC 323 в Лас-Вегасе.

Петр Ян после победы над Мерабом Двалишвили в поединке за титул чемпиона мира на турнире UFC 323 Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

17 декабря российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал главным героем финального матча за Межконтинентальный кубок ФИФА против бразильского «Фламенго». В серии пенальти голкипер впервые в истории футбола отразил четыре удара подряд и завоевал трофей.

