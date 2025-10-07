Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 10:19

Совладелец «Торпедо» признался в подкупе футбольных арбитров

Совладелец «Торпедо» Соболев признал вину в подкупе футбольных арбитров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев признал вину в подкупе арбитров, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Он дал признательные показания и сотрудничает со следствием.

Обвиняемый Соболев активно содействует следствию в расследовании преступлений, дает признательные показания, — говорится в материалах.

Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы арестовал Соболева. Адвокат Александр Добровинский заявил, что намерен обжаловать это решение. Соболева обвинили в противоправном влиянии на результат одного из матчей. Против директора «Торпедо» Валерия Скородумова также возбуждено уголовное дело о даче взятки.

Позже обвиняемого в получении взятки от руководства клуба «Торпедо» футбольного арбитра отправили под домашний арест. Его решение позволило команде выйти в Российскую премьер-лигу. В домах арбитра и посредника, участвовавшего в передаче взятки, проведены обыски. СК ведет расследование уголовного дела о взятке в размере 1,5 млн рублей, которая предназначалась для оказания влияния на результат спортивного соревнования.

