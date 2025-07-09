Стало известно, что будет с «Торпедо» в случае вылета из РПЛ

Стало известно, что будет с «Торпедо» в случае вылета из РПЛ Адвокат Алешкин: ФК «Торпедо» будет распущен в случае исключения из РПЛ

«Торпедо» распустят в случае исключения команды из Российской премьер-лиги, заявил адвокат владельца футбольной команды Андрей Алешкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, это связано с делом о подкупе судей.

Футбольный клуб «Торпедо» будет распущен, если команду исключат из РПЛ, — пояснил он.

Ранее стало известно, что футбольный арбитр Богдан Головко был задержан полицией. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье 184 УК РФ, касающейся оказания противоправного влияния на результат спортивного соревнования. Согласно версии следствия, рефери намеренно совершил ошибку в пользу «Торпедо» в ходе игры 34-го тура первой лиги с «КАМАЗом» из Набережных Челнов (1:1) 24 мая.

В июне Мещанский суд Москвы арестовал владельца «Торпедо» Леонида Соболева. Адвокат Александр Добровинский в свою очередь заявил, что намерен обжаловать это решение. Соболева обвинили в противоправном влиянии на результат одного из матчей. Против директора «Торпедо» Валерия Скородумова также было возбуждено уголовное дело о даче взятки.