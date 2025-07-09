«Надо будет ждать»: Добровинский отреагировал на задержание арбитра Головко Адвокат Добровинский: ситуация с арбитром Головко пока не очень понятна

Ситуация с задержанием арбитра Богдана Головко на данный момент не очень ясна, заявил изданию «Спорт-Экспресс» адвокат Александр Добровинский. Согласно версии следствия, рефери намеренно совершил ошибку в пользу столичного «Торпедо» в ходе игры 34-го тура первой лиги с «КАМАЗом» из Набережных Челнов (1:1) 24 мая.

Мне не очень понятна ситуация с этим арбитром, и неизвестно, дал ли он показания. Надо смотреть, как будут развиваться события и следствие, — отметил Добровинский.

Он подчеркнул, что только суд «может и должен поставить точку в этом деле». По словам юриста, это «чувствительная история на кончиках пальцев».

Надо будет ждать, — заключил адвокат.

Ранее стало известно, что Головко был задержан полицией. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье 184 УК РФ, касающейся оказания противоправного влияния на результат спортивного соревнования.

В ходе матча «Торпедо» — «КАМАЗ» судья дважды не назначил пенальти в ворота москвичей в спорных эпизодах. Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела оба случая: в одном признала решение арбитра правильным, во втором — ошибочным. Итоговый счет 1:1 позволил «Торпедо» напрямую выйти в Российскую премьер-лигу.