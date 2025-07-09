Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 11:47

«Надо будет ждать»: Добровинский отреагировал на задержание арбитра Головко

Адвокат Добровинский: ситуация с арбитром Головко пока не очень понятна

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ситуация с задержанием арбитра Богдана Головко на данный момент не очень ясна, заявил изданию «Спорт-Экспресс» адвокат Александр Добровинский. Согласно версии следствия, рефери намеренно совершил ошибку в пользу столичного «Торпедо» в ходе игры 34-го тура первой лиги с «КАМАЗом» из Набережных Челнов (1:1) 24 мая.

Мне не очень понятна ситуация с этим арбитром, и неизвестно, дал ли он показания. Надо смотреть, как будут развиваться события и следствие, — отметил Добровинский.

Он подчеркнул, что только суд «может и должен поставить точку в этом деле». По словам юриста, это «чувствительная история на кончиках пальцев».

Надо будет ждать, — заключил адвокат.

Ранее стало известно, что Головко был задержан полицией. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье 184 УК РФ, касающейся оказания противоправного влияния на результат спортивного соревнования.

В ходе матча «Торпедо» — «КАМАЗ» судья дважды не назначил пенальти в ворота москвичей в спорных эпизодах. Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела оба случая: в одном признала решение арбитра правильным, во втором — ошибочным. Итоговый счет 1:1 позволил «Торпедо» напрямую выйти в Российскую премьер-лигу.

Александр Добровинский
задержания
арбитры
футбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата открытия участка трассы М-12 в Свердловской области
Зеленский снова проиграл Залужному по доверию среди украинцев
Захарова рассказала о главных итогах саммита БРИКС для РФ
Нутрициолог опровергла популярные мифы о подсолнечном масле
Стало известно, что будет «Торпедо» в случае вылета из РПЛ
Впавший в кому после стоматолога малыш умер в Одинцово
В Госдуме раскрыли связь главы Фонда кино Абхазии с USAID
Составлен список российских звезд, которые дружили с Зеленским
Активность соискателей на российском рынке труда выросла
В офисе правой французской партии проходят обыски
Депутат Госдумы оценил идею создать российский аналог USAID
Глава МО Франции обозначил красные линии в вопросе демилитаризации Украины
В «Артеке» завершился международный детский кинофестиваль
Съездить обязательно: топ-15 мест для отдыха в России в июле
В России введут единые правила для маркетплейсов
Ночную атаку РФ на Украину сочли одной из самых массированных с начала СВО
Минобороны раскрыло детали встречи Белоусова с министром обороны Казахстана
В Абхазии вора в законе пырнули ножом и выкинули за борт на сходке
Рост тарифов ЖКУ привлек внимание Генпрокуратуры
Составлен список мощнейших ударов по объектам на Украине с начала СВО
Дальше
Самое популярное
Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.