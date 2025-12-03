Адвокат озвучил главную ошибку Долиной

Главная ошибка певицы Ларисы Долиной и ее юристов в ходе скандала, связанного с квартирой, заключается в отсутствии своевременных и понятных комментариев, заявил адвокат Александр Добровинский в своем Telegram-канале. По его словам, внятные объяснения должна была дать не сама артистка, а именно ее представители, которые обязаны были взять на себя роль защитников и разъяснить позицию клиентки.

Ошибка Ларисы и ее юристов заключается в том, что до сегодняшнего дня не было никаких внятных комментариев (не от нее — она как раз не должна ничего говорить), а от стряпчих, которые должны были объяснить, а затем вступить в бой за клиентку. Вот почему весь интернет в мемах и насмешках над Ларисой Долиной, — написал адвокат.

Правозащитник предположил, что поток критики и злорадных комментариев в отношении артистки, вероятно, продолжится. Он считает, что адвокат в такой ситуации должен выступать в качестве «щита и рупора» для своего подзащитного.

Ранее стало известно, что жалобу защиты Полины Лурье по делу о покупке квартиры Долиной рассмотрит Верховный суд России. СМИ со ссылкой на источник писали, что спор будет разрешен в строгом соответствии с законом.