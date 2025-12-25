Новый год — 2026
Терапевт раскрыла, в каком порядке нужно есть новогодние блюда

Терапевт Тен: первыми на Новый год нужно есть легкие закуски и овощи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Легкие закуски и овощи лучше употреблять вначале новогоднего застолья, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, такая последовательность позволит подготовить желудок к приему более плотной пищи и избежать чувства тяжести.

Стратегия на новогодней тарелке. Наш желудок — не бездонная яма. Порядок, в котором мы едим, напрямую влияет на скорость пищеварения и чувство тяжести. Тяжелые, жирные и белковые блюда перевариваются долго. Если ими «загрузиться» сразу, желудок растянется, пищеварение замедлится, а чувство сонливости и переполнения наступит очень быстро. Что делать? Начните с легких закусок и овощей. Салат с зеленью, легкий овощной суп-пюре или морепродукты подготовят желудок, запустят выработку ферментов и создадут полезный объем, который частично заполнит желудок. Затем переходите к горячим блюдам и более плотным салатам, — посоветовала Тен.

Ранее кардиолог Майкл Тануэ заявил, что алкоголь, малоподвижность, переедание, стресс и пропуск лекарств повышают риск инфаркта в праздничные дни. По его словам, именно в эти периоды сердечно-сосудистая система испытывает максимальную нагрузку.

