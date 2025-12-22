Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 20:33

Перечислены «тихие убийцы» сердца в Новый год

Кардиолог Тануэ: стресс и пропуск лекарств повышают риск инфаркта в праздники

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Алкоголь, малоподвижность, переедание, стресс и пропуск лекарств повышают риск инфаркта в праздничные дни, заявил кардиолог Майкл Тануэ в исследовании, опубликованном в British Medical Journal. По его словам, именно в эти периоды сердечно-сосудистая система испытывает максимальную нагрузку.

По словам врача, одной из ключевых причин роста числа инфарктов становится игнорирование тревожных симптомов. Люди откладывают обращение к врачу, не желая прерывать выходные или семейные встречи, хотя своевременная медицинская помощь может спасти жизнь.

Кардиолог также указал на высокий уровень стресса в праздничный период. Эмоциональное напряжение, финансовые переживания, поездки и семейные конфликты усиливают нагрузку на сердце и сосуды.

Ранее терапевт Зарема Тен объяснила, что в новогоднюю ночь для избежания тяжелого похмелья рекомендуется употреблять только один вид алкоголя. Она также призвала установить лимит по бокалам или рюмкам. По словам врача, в результате смешивания разных напитков в первую очередь страдает печень.

праздники
Новый год
инфаркт
здоровье
стресс
переедание
алкоголь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Она самая хлебная»: молодая невеста Лепса о планах на новогоднюю ночь
У студента столичного вуза заподозрили туберкулез
На Украине сотрудник ТЦК не пощадил чужой автомобиль
Путин запретил Пиотровскому делиться с американцами ацтекским золотом
Пентагон сообщил о ракетной активности Китая на границе
«План есть»: Зеленский заявил о подготовке документов по миру на Украине
Массовую гибель грачей в российском городе связали с Новым годом
Администрация Трампа приняла сенсационное решение о судьбе 48 послов
Престарелый врач-извращенец поплатился за пристрастие к женской груди
Зеленский высказался о слухах об увольнении своего министра
Перечислены «тихие убийцы» сердца в Новый год
Сорвал медаль, нахамил журналистке: громкий скандал с фигуристом Галлямовым
Сломанное кресло чуть не размозжило голову пассажирке самолета
Историческое место встречи Горбачева и Рейгана в Женеве решили продать
Почему М и Ж тренируются по-разному: дело не только в весах
Россиянка подожгла полицейский автомобиль в Челябинске
Глава МИД Венесуэлы сделал важное заявление после разговора с Лавровым
«Ашан» отреагировал на слухи об уходе из России
Названа причина экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»
WhatsApp полностью заблокируют в России? Роскомнадзор разъяснил ситуацию
Дальше
Самое популярное
Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза
Общество

Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.