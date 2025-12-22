Перечислены «тихие убийцы» сердца в Новый год Кардиолог Тануэ: стресс и пропуск лекарств повышают риск инфаркта в праздники

Алкоголь, малоподвижность, переедание, стресс и пропуск лекарств повышают риск инфаркта в праздничные дни, заявил кардиолог Майкл Тануэ в исследовании, опубликованном в British Medical Journal. По его словам, именно в эти периоды сердечно-сосудистая система испытывает максимальную нагрузку.

По словам врача, одной из ключевых причин роста числа инфарктов становится игнорирование тревожных симптомов. Люди откладывают обращение к врачу, не желая прерывать выходные или семейные встречи, хотя своевременная медицинская помощь может спасти жизнь.

Кардиолог также указал на высокий уровень стресса в праздничный период. Эмоциональное напряжение, финансовые переживания, поездки и семейные конфликты усиливают нагрузку на сердце и сосуды.

