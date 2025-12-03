Верховный суд России взялся за «дело Долиной» Верховный суд России рассмотрит спор Лурье с Долиной по сделке с квартирой

Верховный суд России рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье по делу о сделке купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости источник в суде. Собеседник агентства выразил уверенность, что спор будет разрешен в рамках правового поля.

Зная принципиальное отношение председателя Верховного суда [Игоря Краснова] к фактам нарушений прав граждан и с учетом мер, принимаемых по его поручению для обеспечения верховенства закона, нет никаких сомнений в том, что этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон, — сказал источник.

О том, что покупательница квартиры Долиной Полина Лурье обратилась в Верховный суд России и потребовала вернуть ей законно приобретенное жилье, стало известно 2 декабря. Как сообщила ее адвокат Светлана Свириденко, пострадавшая просит отменить решения судов предыдущих инстанций и отклонить иск самой артистки, так как Долина осознавала свои действия при совершении сделки, а значит, оснований для ее отмены нет.

До этого Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Долиной, оставив в силе решения нижестоящих судов, признавших законным возврат жилья артистке. Спорная недвижимость осталась в собственности певицы.