Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 08:37

Верховный суд России взялся за «дело Долиной»

Верховный суд России рассмотрит спор Лурье с Долиной по сделке с квартирой

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Верховный суд России рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье по делу о сделке купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости источник в суде. Собеседник агентства выразил уверенность, что спор будет разрешен в рамках правового поля.

Зная принципиальное отношение председателя Верховного суда [Игоря Краснова] к фактам нарушений прав граждан и с учетом мер, принимаемых по его поручению для обеспечения верховенства закона, нет никаких сомнений в том, что этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон, — сказал источник.

О том, что покупательница квартиры Долиной Полина Лурье обратилась в Верховный суд России и потребовала вернуть ей законно приобретенное жилье, стало известно 2 декабря. Как сообщила ее адвокат Светлана Свириденко, пострадавшая просит отменить решения судов предыдущих инстанций и отклонить иск самой артистки, так как Долина осознавала свои действия при совершении сделки, а значит, оснований для ее отмены нет.

До этого Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Долиной, оставив в силе решения нижестоящих судов, признавших законным возврат жилья артистке. Спорная недвижимость осталась в собственности певицы.

Лариса Долина
квартиры
Верховный суд
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты возможные результаты российско-индийского саммита в Нью-Дели
Белоруссия усложнила жизнь грузовикам из Польши и Прибалтики
Макрона обвинили в попытке испортить визит Уиткоффа в Москву
Масштабный сбой зафиксирован в Telegram
Захарова объяснила угрозы НАТО нанести превентивный удар по России
«В любом случае»: Певцов заявил о необходимости дойти до пляжей Одессы
Высокопоставленный следователь СК отправлен под стражу по делу о взятке
«Надо учиться жить и работать»: Силуанов высказался о текущем курсе рубля
Мужчина ворвался в офис российской радиостанции и пригрозил устроить взрыв
Пнувшего пенсионерку в лицо курьера уволили и передали его данные полиции
Убивавшую гражданских бригаду ВСУ перебросили на Харьковское направление
Азу по-татарски: готовим на Новый год вкуснейшее восточное рагу!
«Абсолютная глупость»: глава СПЧ осудил практику вырезания сцен из фильмов
Строительство Северо-Сибирской магистрали признали нецелесообразным
Стала известна реакция европейских дипломатов на задержание Могерини
В России с начала года пропали почти 900 детей
Рубио заявил о проблемных «50 километрах» в переговорах по Украине
Стал известен победитель матча «Барселона» — «Атлетико» в 19-м туре Ла Лиги
ЕС решил окончательно отрезать себя от российского газа
В Европе назвали главную цель затягивания конфликта на Украине
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.