Раскрыто состояние Долиной после решения суда Адвокат Пухова: Долина чувствует себя нормально после решения суда по квартире

Певица Лариса Долина чувствует себя нормально после решения Мосгорсуда о ее выселении из квартиры в Хамовниках, сообщила журналистам адвокат певицы Мария Пухова. Подробностей состояния она не раскрыла.

Ну, нормально, — констатировала Пухова.

Ранее Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, которую приобрела Полина Лурье. Решение суда вступило в законную силу. Пухова говорила, что Долина покинет жилплощадь до конца новогодних каникул, обжаловать решение она не намерена.

Тем временем адвокат Сергей Жорин констатировал, что Ларисе Долиной вряд ли удастся отсрочить выселение из квартиры в Хамовниках, поскольку ей есть где жить. По его словам, судебный процесс по данному делу отличается высокой скоростью, что сокращает возможности для затягивания съезда артистки.

До этого десятки журналистов прибыли в Мосгорсуд на заседание по делу о принудительном выселении певицы из квартиры в Хамовниках, которую купила Лурье. На кадрах из зала можно было заметить порядка 50 представителей разных СМИ. Десятки журналистов толпились у входа.