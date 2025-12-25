«Не останется на улице»: адвокат оценил шансы Долиной отсрочить выселение

Певице Ларисе Долиной вряд ли удастся отсрочить выселение из квартиры в Хамовниках, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, судебный процесс по данному делу отличается высокой скоростью, что сокращает возможности для затягивания съезда артистки.

Отъезд, плохое самочувствие и болезнь могут являться основанием для незначительной отсрочки [выезда Долиной из квартиры]. Но я не думаю, что в данном случае это будет применимо. Нужно разделять истории, когда человека выселяют из единственного жилья, от истории, когда у него есть где еще жить. Мы понимаем, что Долина не останется на улице. Также мы видим скорость, с которой происходят судебные процессы, вынесение решений и так далее. Поэтому лично мое мнение, что затянуть [выселение] не получится. И в этой истории точка будет поставлена быстро, — пояснил Жорин.

Он добавил, что сама Долина, вероятно, заинтересована в скорейшем разрешении конфликта. По его словам, так она сможет минимизировать репутационные издержки и сосредоточиться на позитивных проектах.

Кроме того, затягивание выезда из квартиры для Долиной, на мой взгляд, будет нести дополнительные репутационные риски. Она тоже заинтересована как можно быстрее эту историю закрыть и этот образовавшийся негатив заменить какими-то позитивными новостями и событиями. Поэтому в совокупности всех этих обстоятельств, я думаю, никакой отсрочки выселения не будет, — резюмировал Жорин.

Ранее Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, которую приобрела Полина Лурье. Решение суда вступило в законную силу.