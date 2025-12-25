Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 16:43

Ажиотаж в зале суда по делу Долиной попал на видео

Заседание по делу Долиной в Москве вызвало ажиотаж среди журналистов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Десятки журналистов прибыли в Мосгорсуд на заседание по делу о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую приобрела Полина Лурье, передает корреспондент NEWS.ru. Судя по кадрам из зала суда, их насчитывается около 50.

На видео показано, как десятки журналистов с видеокамерами и микрофонами толпятся у входа в зал заседания. Конвой пытается сдержать наплыв журналистов.

Адвокат певицы Мария Пухова заявила, что Долина покинет квартиру Полины Лурье до конца новогодних каникул. Юрист сообщила об этом во время заседания Мосгорсуда. По ее словам, артистка не планирует пытаться обжаловаться решение суда. Сама артистка на процесс не явилась.

В свою очередь адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко указала, что певицы и ее дочери Ангелины в собственности имеются два дома и две квартиры. По ее словам, у ее доверительницы есть только одна пятая доля в квартире, где проживают родители, сестра, брат и ребенок брата.

Ранее юрист Илья Русяев заявил NEWS.ru, что получение Долиной отсрочки на переезд из проданной квартиры до 1 марта является маловероятным. По его словам, суды крайне редко предоставляют длительную отсрочку исполнения решений о выселении.

