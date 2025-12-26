Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 00:02

«Мне жалко»: Успенская раскрыла свое отношение к Долиной

Успенская заявила, что ей жалко Долину в вопросе квартиры

Любовь Успенская Любовь Успенская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Любовь Успенская в беседе с NEWS.ru выразила сочувствие артистке Ларисе Долиной, которая попала в сложную ситуацию. На мероприятии Fashion New Year Awards 2025 она призналась, что хотела бы разрешения проблемы, при котором все станет на свои места.

Мне, конечно, жалко, что она вообще попала в такую ситуацию, потому что она для меня — коллега, потрясающая певица. В той ситуации, в которой она находится, мне бы хотелось, чтобы все стало на свои места, чтобы, не дай бог, мы не потеряли Ларису как певицу, — сказала Успенская.

Ранее Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, которую приобрела Полина Лурье. Решение суда вступило в законную силу.

Также адвокат Мария Пухова сообщила, что Долина не планирует обжаловать решение Верховного суда РФ о передаче ее квартиры новой собственнице. Владелицей жилья признали Полину Лурье.

До этого Пухова рассказала, что Долина покинет жилплощадь до конца новогодних каникул. Юрист сообщила об этом в ходе заседания Мосгорсуда. По словам адвоката, артистка не планирует пытаться обжаловать это решение.

Любовь Успенская
Лариса Долина
квартиры
певицы
