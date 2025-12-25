Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 18:24

Раскрыто первое действие Долиной после вердикта Мосгорсуда

Долина покинула квартиру в Хамовниках после вердикта Мосгорсуда

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Лариса Долина покинула квартиру в Хамовниках после вердикта Мосгорсуда, сообщил Telegram-канал «112». Инстанция постановила выселить артистку из жилья, которое приобрела Полина Лурье.

Канал опубликовал видео, на котором видно, как микрофургон марки Toyota выезжает из двора многоэтажного дома. Как пишет источник, в машине, вероятно, находится певица.

Ранее адвокат Мария Пухова заявила, что Долина не планирует обжаловать решение Верховного суда РФ о передаче ее квартиры новой собственнице. Владелицей жилья признали Полину Лурье.

До этого Пухова сообщала, что Долина покинет жилплощадь до конца новогодних каникул. Юрист сообщила об этом в ходе заседания Мосгорсуда. По словам адвоката, артистка не планирует пытаться обжаловать это решение.

Один из участников судебного процесса заявил NEWS.ru, что судебные приставы имеют право выселить Ларису Долину из квартиры Полины Лурье в случае неисполнения решения суда. По его словам, в этом случае артистка будет вынуждена заплатить за ответственное хранение ее имущества.

Лариса Долина
квартиры
недвижимость
Москва
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору
Алентова умерла после похорон Лобоцкого, атака на гумконвой: что дальше
Колючий снегопад и холод до -15? Погода в Москве в конце января: чего ждать
Россия готова подтвердить отсутствие агрессии против ЕС и НАТО
Военэксперт раскрыл секрет успеха дрона «Князь Вандал Новгородский»
Пожар вынудил жителей коммуналки спасаться через окна
Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги работы с обращениями участников СВО
Китайцы разогнали вагон до 700 км/ч
Путин раскрыл главный критерий оценки на «Лидерах России»
Max достиг рекордного суточного охвата перед Новым годом
Поздравление «Сатаны»: во что Зеленский превращает Рождество
Красноярские блогеры ответят за издевательства над детьми и инвалидами
Туристка из Саратова заблудилась в горах Сочи
В Норильске возбуждено дело против органов опеки после гибели младенца
В Казахстане расшифровали бортовые самописцы самолета AZAL
Самолет вовремя не взлетел из-за собачьих экскрементов
Скорая не смогла спасти россиянина из-за заставленных машин
«Уже прыгает тройные»: дисквалификация Валиевой все — когда вернется на лед
Игривое настроение: алкогольный десерт с фруктами на праздник
«Я тебе язык отрежу»: обматеривший учителя цыган может попасть за решетку
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.