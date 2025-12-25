Раскрыто первое действие Долиной после вердикта Мосгорсуда Долина покинула квартиру в Хамовниках после вердикта Мосгорсуда

Певица Лариса Долина покинула квартиру в Хамовниках после вердикта Мосгорсуда, сообщил Telegram-канал «112». Инстанция постановила выселить артистку из жилья, которое приобрела Полина Лурье.

Канал опубликовал видео, на котором видно, как микрофургон марки Toyota выезжает из двора многоэтажного дома. Как пишет источник, в машине, вероятно, находится певица.

Ранее адвокат Мария Пухова заявила, что Долина не планирует обжаловать решение Верховного суда РФ о передаче ее квартиры новой собственнице. Владелицей жилья признали Полину Лурье.

До этого Пухова сообщала, что Долина покинет жилплощадь до конца новогодних каникул. Юрист сообщила об этом в ходе заседания Мосгорсуда. По словам адвоката, артистка не планирует пытаться обжаловать это решение.

Один из участников судебного процесса заявил NEWS.ru, что судебные приставы имеют право выселить Ларису Долину из квартиры Полины Лурье в случае неисполнения решения суда. По его словам, в этом случае артистка будет вынуждена заплатить за ответственное хранение ее имущества.