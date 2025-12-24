Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов

Эти новогодние рулетики вы можете крутить хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой. В любом случае получатся отменными! Такую закуску съедят еще до боя курантов.

Вкус получается насыщенным и пикантным: нежная основа из крабовой палочки или солоноватой ветчины идеально сочетается со сливочной чесночной начинкой из сыра и яиц.

Вам понадобится: 10–12 крабовых палочек или столько же ломтиков тонко нарезанной ветчины, 150 г твердого сыра, 2 вареных яйца, 2-3 ст. л. майонеза, 1-2 зубчика чеснока, соль, перец, зелень для украшения. Для начинки смешайте в миске тертый сыр, тертые яйца, майонез, давленый чеснок, соль и перец до однородной пасты. Если используете крабовые палочки: аккуратно разверните каждую палочку в плоскую ленту. Нанесите вдоль нее полоску начинки и сверните обратно в рулетик. Если используете ветчину: на каждый ломтик нанесите начинку и сверните в плотный рулет. Готовые рулетики выложите на блюдо швом вниз. Для лучшей пропитки и уплотнения уберите их в холодильник на 30–60 минут. Перед подачей украсьте зеленью или зернами граната.

