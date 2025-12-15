Новый год-2026
15 декабря 2025 в 21:31

Сырные шарики с селедкой на Новый год: закуска, которую съедят еще до боя курантов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сырные шарики с селедкой идеально подойдут на Новый год. Это закуска, которую съедают еще до боя курантов, поскольку она всегда привлекает внимание гостей и удобна в употреблении.

Вам понадобится: 200 г твердого сыра (натереть на мелкой терке), 2-3 зубчика чеснока (продавить через пресс), 3 ст. л. майонеза, 150 г слабосоленой селедки (филе, нарезать мелкими кусочками), свежий укроп (мелко порубить для обсыпки). В миске тщательно смешайте тертый сыр, чеснок и майонез до получения однородной пластичной массы. Отдельно приготовьте кусочки селедки и тарелку с рубленым укропом. Мокрыми руками отщипните немного сырной массы, сплюсните ее в лепешку, положите в центр кусочек селедки и сформируйте аккуратный шарик, полностью закрыв начинку. Обваляйте каждый шарик в укропе и выложите на блюдо. Уберите в холодильник на 30 минут для закрепления формы.

Вкус закуски — это потрясающий контраст: нежная сливочно-чесночная сырная оболочка взрывается внутри солоноватой, сочной и ароматной селедкой, а свежий укроп добавляет пикантности и завершенности. Это невероятно вкусно и просто!

Ранее стало известно, как приготовить три закуски из одной основы: сырно-чесночные вкусняшки на Новый год без больших трат.

