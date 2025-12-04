Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Три закуски из одной основы: сырно-чесночные вкусняшки на Новый год без больших трат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Готовим сырно-чесночные вкусняшки на Новый год без больших трат. С этим рецептом вы легко сделаете три закуски из одной основы. Такой подход сэкономит вам массу времени и сил при подготовке к празднику!

Для начала приготовьте базовую смесь: 200 г тертого сыра, 2–3 зубчика чеснока и 3 ст. л. майонеза тщательно перемешайте. Для первой закуски скатайте из массы небольшие шарики и обваляйте их в мелко нарезанных крабовых палочках — получаются нежные «ежики» с пикантным вкусом.

Для второй закуски возьмите тонкие ломтики ветчины, намажьте сырной массой и сверните рулетиками — сочная ветчина идеально сочетается с чесночно-сырной начинкой.

Для третьей закуски аккуратно разверните крабовые палочки, распределите по ним основу и сверните обратно — получится нежный рулет с насыщенным вкусом морепродуктов.

Все закуски обладают единой гармоничной палитрой: сливочный сыр с пикантным чесноком в сочетании с разными текстурами крабовых палочек и ветчины создает три уникальных вкусовых ощущения.

Ранее стало известно, как приготовить брускетты с печеным перцем на Новый год: простой рецепт из трех ингредиентов.

Обалденные пирожки из слоеного теста с сыром — рецепт заинтересует
К чаю самое то: рецепт пирожков из слоеного теста с капустой
Готовлю за 15 минут: тарталетки с печенью трески и огурцом!
Забытая классика: фаршированные яйца по-норвежски с печенью трески
Буду готовить на Новый год за 15 минут: вкуснейший мясной батон с грибами — он займет почетное место на праздничном столе
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
