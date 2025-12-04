Три закуски из одной основы: сырно-чесночные вкусняшки на Новый год без больших трат

Готовим сырно-чесночные вкусняшки на Новый год без больших трат. С этим рецептом вы легко сделаете три закуски из одной основы. Такой подход сэкономит вам массу времени и сил при подготовке к празднику!

Для начала приготовьте базовую смесь: 200 г тертого сыра, 2–3 зубчика чеснока и 3 ст. л. майонеза тщательно перемешайте. Для первой закуски скатайте из массы небольшие шарики и обваляйте их в мелко нарезанных крабовых палочках — получаются нежные «ежики» с пикантным вкусом.

Для второй закуски возьмите тонкие ломтики ветчины, намажьте сырной массой и сверните рулетиками — сочная ветчина идеально сочетается с чесночно-сырной начинкой.

Для третьей закуски аккуратно разверните крабовые палочки, распределите по ним основу и сверните обратно — получится нежный рулет с насыщенным вкусом морепродуктов.

Все закуски обладают единой гармоничной палитрой: сливочный сыр с пикантным чесноком в сочетании с разными текстурами крабовых палочек и ветчины создает три уникальных вкусовых ощущения.

