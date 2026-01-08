Никаких больше магазинных паштетов. Готовлю торт «Бархатные слои» — изысканно, просто и очень благородно

Этот торт — элегантное доказательство того, что из простой печёнки можно создать настоящее кулинарное произведение. Он кардинально отличается от плотных магазинных паштетов: тонкие, нежные коржи из печёночного теста, прослоенные лёгким майонезно-луковым кремом, создают изысканную многослойную текстуру, которая тает во рту. Это благородная и очень сытная закуска, которая удивит даже тех, кто не является большим поклонником субпродуктов.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг говяжьей или куриной печени, 3 яйца, 1 стакан муки, 2 крупные луковицы, 2 моркови, 300 г майонеза, соль, перец, растительное масло. Печень пропустите через мясорубку вместе с одной луковицей. Добавьте яйца, муку, соль и перец, тщательно взбейте блендером до однородности. Жарьте тонкие коржи на хорошо разогретой смазанной маслом сковороде с двух сторон, как блинчики. Для прослойки мелко нарежьте оставшуюся луковицу, натрите морковь и обжарьте до мягкости. Смешайте овощи с майонезом. Остывшие коржи смазывайте приготовленным кремом, выкладывая слоями. Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике не менее 6 часов. Перед подачей украсьте зеленью.

