Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 14:00

Никаких больше магазинных паштетов. Готовлю торт «Бархатные слои» — изысканно, просто и очень благородно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот торт — элегантное доказательство того, что из простой печёнки можно создать настоящее кулинарное произведение. Он кардинально отличается от плотных магазинных паштетов: тонкие, нежные коржи из печёночного теста, прослоенные лёгким майонезно-луковым кремом, создают изысканную многослойную текстуру, которая тает во рту. Это благородная и очень сытная закуска, которая удивит даже тех, кто не является большим поклонником субпродуктов.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг говяжьей или куриной печени, 3 яйца, 1 стакан муки, 2 крупные луковицы, 2 моркови, 300 г майонеза, соль, перец, растительное масло. Печень пропустите через мясорубку вместе с одной луковицей. Добавьте яйца, муку, соль и перец, тщательно взбейте блендером до однородности. Жарьте тонкие коржи на хорошо разогретой смазанной маслом сковороде с двух сторон, как блинчики. Для прослойки мелко нарежьте оставшуюся луковицу, натрите морковь и обжарьте до мягкости. Смешайте овощи с майонезом. Остывшие коржи смазывайте приготовленным кремом, выкладывая слоями. Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике не менее 6 часов. Перед подачей украсьте зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Об этом советском чуде на кухне мечтала каждая хозяйка — был самый дорогой подарок: сегодня передают по наследству
Общество
Об этом советском чуде на кухне мечтала каждая хозяйка — был самый дорогой подарок: сегодня передают по наследству
Две ложки на таз — через 10 минут посеревшие вещи засияли как снег: ни капли отбеливателя
Общество
Две ложки на таз — через 10 минут посеревшие вещи засияли как снег: ни капли отбеливателя
Томатный маринад творит с курицей чудеса: рецепт запеченной картошки с крылышками и помидорами
Общество
Томатный маринад творит с курицей чудеса: рецепт запеченной картошки с крылышками и помидорами
Вместо тяжелых майонезных салатов готовлю «Цезарь по-домашнему»: рецепт из простых продуктов
Общество
Вместо тяжелых майонезных салатов готовлю «Цезарь по-домашнему»: рецепт из простых продуктов
Ароматная намазка для гренок и стейков: запекаю чеснок в масле, а потом взбиваю. Он становится мягким и сливочным
Общество
Ароматная намазка для гренок и стейков: запекаю чеснок в масле, а потом взбиваю. Он становится мягким и сливочным
ужины
рецепты
салаты
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как США могут захватить Гренландию без единого выстрела
Королева ленивых ужинов: пастушья запеканка — быстро, сытно и вкусно
В МИД заявили о «хищных замыслах» Британии после захвата «Маринеры»
«Сомнений быть не могло»: МИД ответил на слова Вэнса о фальшивой «Маринере»
«Абсурдные предлоги»: в МИД РФ отреагировали на суд над экипажем «Маринеры»
В России послали США сигнал после «безответственного примера» с «Маринерой»
«Немедленно»: Вашингтон призвали прекратить произвол в отношении «Маринеры»
Ученые предупредили об опасности инъекций для похудения
«Незаконная акция»: в МИД жестко прошлись по США из-за захвата танкера
Воспитатель детского сада разбилась в страшной аварии под Сургутом
Стало известно о крупной поставке британского оружия на Украину
В Карелии завели уголовное дело после страшного инцидента с туристами
Учительница музыки совратила школьника
Бывший муж Ксении Раппопорт оказался среди номинантов премии Actor Awards
Сирийская армия начала масштабную операцию против террористов в Алеппо
Закончившийся двумя смертями полет вертолета привлек внимание Следкома
В Турции дали одно обещание по поводу Конвенции Монтре о проливах
Трамп уклонился от ответа на вопрос о военных США в Венесуэле
ДТП с электробусом парализовало движение трамваев в Москве
Политолог ответил, говорят ли действия США об объявлении войны России
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.