Обожаю этот рецепт омлета с мягким творогом: пышный и сливочный — объедение

Обожаю этот рецепт омлета с мягким творогом. Он получается невероятно нежный, пышный и сливочный — идеально на завтрак.

Вкус получается божественным: нежная, воздушная и очень сочная творожно-яичная основа, тягучий сыр и сочные помидоры создают идеальную гармонию. Это объедение, а не просто омлет!

Вам понадобится: 3 яйца, 100 г мягкого творога (жирностью 5–9%), щепотка соли, 50 г тертого сыра, 5-6 половинок помидоров черри или 1 небольшой помидор, кусочек сливочного масла. В миске слегка взбейте яйца с солью вилкой, не создавая пену. Добавьте творог и аккуратно перемешайте до относительно однородной массы. На сковороде с толстым дном растопите сливочное масло на среднем огне. Вылейте яично-творожную смесь, разровняйте. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте 5–7 минут, пока верх почти не схватится. Затем равномерно посыпьте омлет тертым сыром и разложите сверху половинки помидоров. Накройте крышкой еще на 2–3 минуты, чтобы сыр расплавился. Аккуратно сложите омлет пополам лопаткой, дайте постоять на выключенной плите минуту.

