Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 13:28

Обожаю этот рецепт омлета с мягким творогом: пышный и сливочный — объедение

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обожаю этот рецепт омлета с мягким творогом. Он получается невероятно нежный, пышный и сливочный — идеально на завтрак.

Вкус получается божественным: нежная, воздушная и очень сочная творожно-яичная основа, тягучий сыр и сочные помидоры создают идеальную гармонию. Это объедение, а не просто омлет!

Вам понадобится: 3 яйца, 100 г мягкого творога (жирностью 5–9%), щепотка соли, 50 г тертого сыра, 5-6 половинок помидоров черри или 1 небольшой помидор, кусочек сливочного масла. В миске слегка взбейте яйца с солью вилкой, не создавая пену. Добавьте творог и аккуратно перемешайте до относительно однородной массы. На сковороде с толстым дном растопите сливочное масло на среднем огне. Вылейте яично-творожную смесь, разровняйте. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте 5–7 минут, пока верх почти не схватится. Затем равномерно посыпьте омлет тертым сыром и разложите сверху половинки помидоров. Накройте крышкой еще на 2–3 минуты, чтобы сыр расплавился. Аккуратно сложите омлет пополам лопаткой, дайте постоять на выключенной плите минуту.

Ранее стало известно, как приготовить лепешку из капусты и яиц на завтрак.

Проверено редакцией
Читайте также
Об этом советском чуде на кухне мечтала каждая хозяйка — был самый дорогой подарок: сегодня передают по наследству
Общество
Об этом советском чуде на кухне мечтала каждая хозяйка — был самый дорогой подарок: сегодня передают по наследству
Никаких больше магазинных паштетов. Готовлю торт «Бархатные слои» — изысканно, просто и очень благородно
Общество
Никаких больше магазинных паштетов. Готовлю торт «Бархатные слои» — изысканно, просто и очень благородно
Две ложки на таз — через 10 минут посеревшие вещи засияли как снег: ни капли отбеливателя
Общество
Две ложки на таз — через 10 минут посеревшие вещи засияли как снег: ни капли отбеливателя
Фарш, лук, томаты и картошка! Готовлю турецкие фрикадельки измир кефтеси в одной форме. Аромат на весь дом
Общество
Фарш, лук, томаты и картошка! Готовлю турецкие фрикадельки измир кефтеси в одной форме. Аромат на весь дом
Манка, кокос и йогурт! Пеку восточную басбусу — влажный пирог, который поливают сахарным сиропом. Реально тает во рту
Общество
Манка, кокос и йогурт! Пеку восточную басбусу — влажный пирог, который поливают сахарным сиропом. Реально тает во рту
рецепты
творог
омлеты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как США могут захватить Гренландию без единого выстрела
Королева ленивых ужинов: пастушья запеканка — быстро, сытно и вкусно
В МИД заявили о «хищных замыслах» Британии после захвата «Маринеры»
«Сомнений быть не могло»: МИД ответил на слова Вэнса о фальшивой «Маринере»
«Абсурдные предлоги»: в МИД РФ отреагировали на суд над экипажем «Маринеры»
В России послали США сигнал после «безответственного примера» с «Маринерой»
«Немедленно»: Вашингтон призвали прекратить произвол в отношении «Маринеры»
Ученые предупредили об опасности инъекций для похудения
«Незаконная акция»: в МИД жестко прошлись по США из-за захвата танкера
Воспитатель детского сада разбилась в страшной аварии под Сургутом
Стало известно о крупной поставке британского оружия на Украину
В Карелии завели уголовное дело после страшного инцидента с туристами
Учительница музыки совратила школьника
Бывший муж Ксении Раппопорт оказался среди номинантов премии Actor Awards
Сирийская армия начала масштабную операцию против террористов в Алеппо
Закончившийся двумя смертями полет вертолета привлек внимание Следкома
В Турции дали одно обещание по поводу Конвенции Монтре о проливах
Трамп уклонился от ответа на вопрос о военных США в Венесуэле
ДТП с электробусом парализовало движение трамваев в Москве
Политолог ответил, говорят ли действия США об объявлении войны России
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.