Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 11:40

Голубцы больше не тушу — это слишком скучно: хрустящие в панировке — вот, что уплетает наша семья

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти голубцы готовятся быстрее традиционных, ведь не нужно долго тушить. Обжарил с двух сторон — и через 15 минут ароматное хрустящее блюдо готово!

Для голубцов мне понадобится: капуста (1 небольшой кочан), фарш (500 г), рис (0,5 ст.), морковь (1 шт.), лук (1 шт.), яйца (2 шт.), молоко (2 ст. л.), панировочные сухари, соль, специи.

Капусту отвариваю целиком в подсоленной воде 10-15 минут до мягкости листьев. Аккуратно разбираю на отдельные листья, срезая утолщения. Рис отвариваю до полуготовности. Лук и морковь мелко нарезаю, обжариваю до мягкости. Смешиваю фарш с рисом, обжаренными овощами, солью и специями. На каждый капустный лист выкладываю порцию фарша, заворачиваю конвертиком. В глубокой тарелке взбиваю яйца с молоком. Каждый голубец обмакиваю в яичную смесь, затем обваливаю в панировочных сухарях. Разогреваю сковороду с растительным маслом. Обжариваю голубцы на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подаю горячими со сметаной или любимым соусом.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Никаких экспериментов с мукой! Классика: картошка, лук, яйцо. Жарю на раскаленном масле — и деруны получаются как ажурные кружева
Общество
Никаких экспериментов с мукой! Классика: картошка, лук, яйцо. Жарю на раскаленном масле — и деруны получаются как ажурные кружева
Врач перечислила самые полезные виды рыбы
Здоровье/красота
Врач перечислила самые полезные виды рыбы
Воспитанников пермского детского сада кормили «просрочкой»
Регионы
Воспитанников пермского детского сада кормили «просрочкой»
Эти гренки с корицей спасают меня, когда в холодильнике шаром покати. Хлеб, яйца, щепотка сахара — а счастья полная тарелка
Общество
Эти гренки с корицей спасают меня, когда в холодильнике шаром покати. Хлеб, яйца, щепотка сахара — а счастья полная тарелка
Гости на пороге, а в духовке — творожные конвертики! Тесто без дрожжей, начинка из яблока с корицей — уплетают, не успев остыть
Общество
Гости на пороге, а в духовке — творожные конвертики! Тесто без дрожжей, начинка из яблока с корицей — уплетают, не успев остыть
еда
рецепты
мясо
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик рассказал о погоде в День защитника Отечества
Раскрыто, сколько дронов потеряли ВСУ за неделю в попытках атаковать Россию
Уголовное дело возбудили в Сердобске на фоне скандала с сертификатами
Появились новые детали о статусе пропавшей альпинистки Наговицыной
Стало известно, что может стоять за желанием ФРГ помочь Украине ракетами
Названо число освобожденных в зоне СВО за неделю населенных пунктов
Умер известный советский и российский историк
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали активно применять ракеты «Фламинго»
Психолог разоблачила «магию» пятницы 13-го
Студентка нашла лазейку в законе и начала зарабатывать на образовании
В ГД предложили запретить россиянам курить в автомобилях
Первый канал ответил на слухи об отстранении Рогова
Озвучен срок, который запросили для экс-главы курской Корпорации развития
Раскрыт замысел лидеров ЕС по отношению к США
В ЛДПР жестко ответили сыну Жириновского
В США назвали условие предоставления Украине гарантий безопасности
Ветеринары из Москвы спасли кота после отравления антифризом
Симоньян показала выпавшие из-за химиотерапии ресницы
Россияне могут остаться без Adidas
Диетолог назвала неожиданный способ сжигать больше калорий
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.