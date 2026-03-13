Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Забудьте про сухие куриные котлеты! Эти пожарские — сочные, как облако, и хрустящие, как круассан

Пожарские котлеты — легенда русской кухни, рецепт которой оброс мифами, как старый дуб мхом. Классики вроде Пушкина восхищались ими, но какими именно — загадка. Мы предлагаем не советскую версию с сухариками, а аутентичный, восстановленный рецепт.

Что понадобится

Куриное филе (грудка) — 450 г, сливочное масло (82,5%) — 150 г, батон белый (для крошек) — 150 г, яйца куриные — 2 шт., вода питьевая — 2 ст. л., масло растительное для жарки — 50 мл, масло сливочное для жарки — 30 г, соль, перец черный свежемолотый — по вкусу.

Как я его готовлю

Заранее убираем батон и сливочное масло (150 г) в морозильную камеру минимум на 1 час. Куриное филе промываем, обсушиваем и очень мелко рубим ножом — не в фарш, а в мелкую-мелкую крошку. Перекладываем в миску. Вынимаем замороженное масло и натираем его на крупной терке прямо в миску с курицей. Быстро, чтобы масло не успело растаять, добавляем соль и перец и аккуратно, но тщательно перемешиваем. Отправляем фарш в холодильник на 10–15 минут для стабилизации. Тем временем готовим панировку: замороженный батон натираем на крупной терке.

В отдельной миске готовим льезон: взбиваем яйца с двумя столовыми ложками воды и щепоткой соли до однородной жидкости. Достаем охлажденный фарш, делим на 6 равных частей и влажными руками формируем овальные котлеты.

Обваливаем каждую котлету сначала в хлебной крошке, затем окунаем в яичную смесь, даем излишкам стечь и снова очень плотно обваливаем в хлебной крошке, формируя плотный «панцирь». На хорошо разогретой сковороде растапливаем смесь растительного и сливочного масла. Выкладываем котлеты и обжариваем на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до глубокого золотистого цвета и полной готовности.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
