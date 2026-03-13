Банановые рулетики из слоеного теста: аромат корицы и десерт как из пекарни за 20 минут

Готовое слоеное тесто — настоящее спасение для хозяйки, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное к чаю. Всего несколько простых шагов — и на кухне появляется ароматная выпечка, будто из хорошей кондитерской. Бананы и корица делают этот десерт особенно уютным и домашним.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 500 г;

бананы — 2 шт. (около 250 г);

сливочное масло — 20 г;

сахар — 15 г;

молотая корица — 5 г;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 15 мл;

кокосовая стружка — 10 г (по желанию).

Приготовление

Слоеное тесто заранее разморозьте при комнатной температуре, а духовку разогрейте до 180 градусов. Сахар смешайте с молотой корицей, сливочное масло растопите. Разверните пласт теста, смажьте его маслом и равномерно посыпьте ароматной сахарной смесью.

Бананы очистите и нарежьте тонкими кружочками. Разложите их по всей поверхности теста, затем аккуратно сверните пласт в плотный рулет. Нарежьте его на небольшие кусочки шириной примерно 3–4 сантиметра.

Выложите рулетики на противень с пергаментом. Яйцо взбейте с молоком и смажьте этой смесью каждую заготовку. При желании посыпьте кокосовой стружкой. Выпекайте 15–20 минут до румяной корочки — получится ароматный десерт, который мгновенно собирает всех на кухне.

