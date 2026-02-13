Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 13:45

Политолог ответил, примет ли Трамп участие в переговорах России и Украины

Политолог Синельников-Оришак: Трамп станет посредником между Украиной и Россией

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава Белого дома Дональд Трамп может стать посредником между Украиной и Россией, рассказал «Ридусу» политолог-американист Михаил Синельников-Оришак. Он отметил, что президент США на данный момент может выйти из урегулирования украинского кризиса, так как не может добиться тех целей, о которых говорил до этого.

Договориться непросто, особенно по поводу территорий. Так что Трампу придется отказаться от участия в урегулировании, что будет для него неприятно. Впрочем, когда-нибудь сторонам придется сесть за стол переговоров. Тогда они привлекут Трампа в качестве посредника, — рассказал Синельников-Оришак.

Политолог подчеркнул, что Трамп может оценить переговоры как политический проигрыш. По его словам, если он примет решение уйти, он возложит ответственность за провал на одну из двух сторон.

Ранее сообщалось, что Трамп в ближайшее время может выйти из переговорного процесса по урегулированию на Украине. По мнению журналистов, американский лидер сочтет дипломатию политически проигрышной.

