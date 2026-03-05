Алиев раскрыл виновных в атаке на посольство Азербайджана в 2023 году

Алиев раскрыл виновных в атаке на посольство Азербайджана в 2023 году Алиев обвинил спецслужбы Ирана в атаке на посольство в Тегеране в 2023 году

За организацией вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране в январе 2023 года стояли спецслужбы Ирана, заявил президент страны Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности. Глава государства напомнил детали теракта, унесшего жизнь гражданина республики, передает агентство Report.

Напавшее на посольство лицо, действовавшее по инструкции иранских спецслужб, совершило кровавый теракт против азербайджанских граждан <...>. Ясно, что этот террористический акт был заказан на самых высоких руководящих уровнях государственных структур Ирана с целью запугать Азербайджан, осуществить грязные деяния против него, — сказал Алиев.

Президент отметил, что азербайджанская сторона настаивала на суровом наказании для преступника, однако Иран долгое время не проявлял заинтересованности в исполнении приговора и пытался спасти его. В итоге, по словам президента, террориста казнили в присутствии представителей Азербайджана.

Нападение на дипмиссию произошло 27 января 2023 года. Тогда был убит начальник охраны посольства, еще двое сотрудников получили ранения. Баку квалифицировал произошедшее как теракт и эвакуировал всех сотрудников, приостановив работу посольства. Дипмиссия возобновила свою работу в Тегеране в июле 2024 года.

Ранее Алиев заявил, что лица, ответственные за атаку иранских БПЛА на Нахичевань 5 марта, являются «людьми без чести». Глава государства пообещал, что они «пожалеют», пригрозив им «Железным кулаком».