На молоке — прошлый век! Теперь пеку микс. Блинчики легче, тоньше и дырочек больше — самый простой рецепт на Масленицу

На молоке — прошлый век! Теперь пеку блины на миксе из молока и воды, и это гениально простое открытие, которое перевернуло мою Масленицу. Необычность рецепта в том, что вода делает тесто послушным, а молоко даёт тот самый сливочный вкус — в результате блины получаются невесомыми, эластичными и просто усыпанными кружевными дырочками. Получается обалденная вкуснятина: тончайшие, почти прозрачные блинчики с хрустящими ажурными краями, которые тают во рту, но при этом не рвутся при сворачивании. Они легче обычных, быстрее пропекаются и выглядят так нарядно, что хоть на царский стол подавай.

Для приготовления вам понадобится: 300 мл молока, 200 мл воды, 2 яйца, 200 г муки, 1 ст. ложка сахара, щепотка соли и 2 ст. ложки растительного масла. В миске взбейте яйца с солью и сахаром, влейте молоко и воду комнатной температуры, перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку, тщательно размешивая венчиком до полного исчезновения комочков. Тесто получится жидким, почти как вода — не пугайтесь, так и надо. Влейте масло и дайте тесту отдохнуть 15 минут. Разогрейте сковороду до максимума, слегка смажьте маслом. Наливайте тесто тонким слоем и круговым движением распределяйте по дну. Жарьте по 30–40 секунд с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета. Складывайте стопкой, смазывая сливочным маслом.

