Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 12:35

На молоке — прошлый век! Теперь пеку микс. Блинчики легче, тоньше и дырочек больше — самый простой рецепт на Масленицу

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На молоке — прошлый век! Теперь пеку блины на миксе из молока и воды, и это гениально простое открытие, которое перевернуло мою Масленицу. Необычность рецепта в том, что вода делает тесто послушным, а молоко даёт тот самый сливочный вкус — в результате блины получаются невесомыми, эластичными и просто усыпанными кружевными дырочками. Получается обалденная вкуснятина: тончайшие, почти прозрачные блинчики с хрустящими ажурными краями, которые тают во рту, но при этом не рвутся при сворачивании. Они легче обычных, быстрее пропекаются и выглядят так нарядно, что хоть на царский стол подавай.

Для приготовления вам понадобится: 300 мл молока, 200 мл воды, 2 яйца, 200 г муки, 1 ст. ложка сахара, щепотка соли и 2 ст. ложки растительного масла. В миске взбейте яйца с солью и сахаром, влейте молоко и воду комнатной температуры, перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку, тщательно размешивая венчиком до полного исчезновения комочков. Тесто получится жидким, почти как вода — не пугайтесь, так и надо. Влейте масло и дайте тесту отдохнуть 15 минут. Разогрейте сковороду до максимума, слегка смажьте маслом. Наливайте тесто тонким слоем и круговым движением распределяйте по дну. Жарьте по 30–40 секунд с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета. Складывайте стопкой, смазывая сливочным маслом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Голубцы больше не тушу — это слишком скучно: хрустящие в панировке — вот, что уплетает наша семья
Общество
Голубцы больше не тушу — это слишком скучно: хрустящие в панировке — вот, что уплетает наша семья
Сеете прямо по снегу в феврале или марте — получаете цветущую клумбу уже в июне
Общество
Сеете прямо по снегу в феврале или марте — получаете цветущую клумбу уже в июне
В российских магазинах появилась косметика со вкусом блинов с красной икрой
Общество
В российских магазинах появилась косметика со вкусом блинов с красной икрой
Никаких сковородок и переворотов! Этот ленивый блин сам печется в духовке, а на вкус — как облако
Общество
Никаких сковородок и переворотов! Этот ленивый блин сам печется в духовке, а на вкус — как облако
Творожные «Косички» с корицей — тот случай, когда от стола невозможно оторваться. А рецепт такой простой, что стыдно признаться
Общество
Творожные «Косички» с корицей — тот случай, когда от стола невозможно оторваться. А рецепт такой простой, что стыдно признаться
блины
рецепты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили о провале «лучшего в мире танка»
«Вам будет сильно плохо»: жительница ДНР раскрыла правду о методах СБУ
Фантаст Лукьяненко ответил, может ли ИИ написать культовое произведение
Переписка сообщниц Эпштейна вскрыла планы «рыбалки» с латвийским премьером
«Сюрприз»: Асташенок ответил подтрунивающим над ним участникам «Корней»
«Просто смешно»: российская певица в 43 года захотела родить ребенка
Мужчина занялся «сексом» с пылесосом на глазах прохожих
Политолог ответил, примет ли Трамп участие в переговорах России и Украины
Экс-генсек НАТО призвал возобновить диалог с Россией
Военком открыл стрельбу по мужчине
Бомба в песочнице, удар по кафе, откуп от армии: ВСУ атакуют РФ 13 февраля
Российский актер стал звездой TikTok благодаря классике
Исполнитель культового хита Moskau неожиданно скончался
Центробанк принял неожиданное решение по ключевой ставке
Политолог назвал возможные сроки проведения выборов на Украине
Российский космонавт на «Драконе» отправился к МКС
Оззи Осборн может «вернуться с того света» и спеть на Ozzfest
Блогер Лебедев назвал лучшее место для жизни
Подпольный пивзавод ликвидировали в Новосибирске
Подмосковный экс-прокурор попался на взятке в полмиллиарда рублей
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.