Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 13:40

Российский актер стал звездой TikTok благодаря классике

Максим Матвеев покорил иностранных зрителей образами Вронского и Ставрогина

Максим Матвеев Максим Матвеев Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский актер Максим Матвеев неожиданно стал звездой зарубежных соцсетей: в TikTok завирусились отрывки из сериалов «Бесы» и «Анна Каренина» с его участием. Иностранные зрительницы активно обсуждают игру и внешность артиста, признаваясь, что теперь хотят выучить русский язык.

В экранизации «Анны Карениной» Матвеев сыграл Алексея Вронского вместе со своей супругой Елизаветой Боярской, которая исполнила роль Анны. В сериале «Бесы» по роману Достоевского актер перевоплотился в революционера Николая Ставрогина.

Пользовательницы сети сравнивают его с Аароном Тейлором-Джонсоном, игравшим Вронского в другой экранизации, и признают, что теперь понимают выбор героини. При этом многие не догадываются, что сердце актера занято его партнершей по фильму.

Ранее Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) кардинально сменил имидж, отрастив бороду и усы. Обновленный образ артист продемонстрировал подписчикам на фото из Центрального парка Нью-Йорка. Публикация вызвала активное обсуждение в Сети — многие пользователи признались, что с трудом узнали юмориста.

актеры
фильмы
популярность
Максим Матвеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Переписка сообщниц Эпштейна вскрыла планы «рыбалки» с латвийским премьером
«Сюрприз»: Асташенок ответил подтрунивающим над участникам группы «Корни»
«Просто смешно»: российская певица в 43 года захотела родить ребенка
Мужчина занялся «сексом» с пылесосом на глазах прохожих
Политолог ответил, примет ли Трамп участие в переговорах России и Украины
Экс-генсек НАТО призвал возобновить диалог с Россией
Военком открыл стрельбу по мужчине
Бомба в песочнице, удар по кафе, откуп от армии: ВСУ атакуют РФ 13 февраля
Российский актер стал звездой TikTok благодаря классике
Исполнитель культового хита Moskau неожиданно скончался
Центробанк принял неожиданное решение по ключевой ставке
Политолог назвал возможные сроки проведения выборов на Украине
Российский космонавт на «Драконе» отправился к МКС
Оззи Осборн может «вернуться с того света» и спеть на Ozzfest
Блогер Лебедев назвал лучшее место для жизни
Подпольный пивзавод ликвидировали в Новосибирске
Подмосковный экс-прокурор попался на взятке в полмиллиарда рублей
Появились кадры, как московское метро уходит под воду
Американский хоккеист назвал Олимпиаду без участия россиян неполноценной
«Не имеют того эффекта»: министр спорта Крыма об Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.