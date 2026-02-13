Российский актер стал звездой TikTok благодаря классике

Российский актер Максим Матвеев неожиданно стал звездой зарубежных соцсетей: в TikTok завирусились отрывки из сериалов «Бесы» и «Анна Каренина» с его участием. Иностранные зрительницы активно обсуждают игру и внешность артиста, признаваясь, что теперь хотят выучить русский язык.

В экранизации «Анны Карениной» Матвеев сыграл Алексея Вронского вместе со своей супругой Елизаветой Боярской, которая исполнила роль Анны. В сериале «Бесы» по роману Достоевского актер перевоплотился в революционера Николая Ставрогина.

Пользовательницы сети сравнивают его с Аароном Тейлором-Джонсоном, игравшим Вронского в другой экранизации, и признают, что теперь понимают выбор героини. При этом многие не догадываются, что сердце актера занято его партнершей по фильму.

Ранее Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) кардинально сменил имидж, отрастив бороду и усы. Обновленный образ артист продемонстрировал подписчикам на фото из Центрального парка Нью-Йорка. Публикация вызвала активное обсуждение в Сети — многие пользователи признались, что с трудом узнали юмориста.