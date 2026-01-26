Галкин шокировал подписчиков кардинальной сменой имиджа

Юморист и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) показал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) обновленный образ с бородой. Фотографии были сделаны во время прогулки по Центральному парку в Нью‑Йорке.

Публикация менее чем за двое суток собрала около трех тысяч комментариев. На фото 49‑летний артист позирует в теплой серой куртке, такого же цвета шапке и черных перчатках. Многие подписчики признались, что поначалу не смогли узнать артиста из-за бороды и усов.

Ранее Галкин выступил с песней на праздничном новогоднем огоньке и удивил поклонников своим помятым видом. Юморист исполнил композицию «Ветер перемен» из советской музыкальной картины «Мэри Поппинс, до свидания». Многие зрители после выступления отметили, что артист выглядел утомленным.

До этого стало известно, что Галкин оказался самым высокооплачиваемым иноагентом на новогодние праздники. По сведениям источников, артист мог получить около 50 млн рублей за выступление в новогоднюю ночь и 1 января. Отмечается, что шоумен увеличил стоимость своих выступлений на частных мероприятиях в два раза.