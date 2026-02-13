Проведение президентских или парламентских выборов на Украине в ближайшие месяцы маловероятно из-за недостатка времени и финансовых средств, наиболее реальным сроком их организации является декабрь 2026 года, заявил NEWS.ru политолог Богдан Безпалько. По его словам, украинское законодательство требует длительной подготовки к избирательному процессу, а государственный бюджет страны испытывает колоссальный дефицит.

В соответствии с законодательством Украины, для подготовки к выборам, тем более в мае или даже июне, времени явно недостаточно. А для референдума тем более. Проведение этих процедур параллельно требует очень серьезных финансовых вливаний. Откуда Украина их возьмет? Там бюджетная дыра от $20 до $40 млрд. Как будет осуществляться подсчет голосов для граждан Украины, которые проживают на территории стран ЕС, РФ и тех территорий, которые Россия включила в свой состав, а Украина считает своими? Будут рисовать голоса, скорее всего. Предпосылок для проведения выборов на Украине в 2026 году очень мало. Если их назначат на декабрь, то тогда это возможно, — пояснил Безпалько.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что президент страны Владимир Зеленский недоволен распространением в западных СМИ информации о возможных выборах на Украине. Он связал появление подобных публикаций с позицией европейских элит и оценкой результатов работы киевского руководства.