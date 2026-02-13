На Украине раскрыли реакцию Зеленского на публикации о выборах Политолог Бортник: Зеленский недоволен публикациями о выборах на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен распространением в западных СМИ информации о возможных выборах в стране, заявил в интервью YouTube-каналу Дикий.Live украинский политолог Руслан Бортник. Эксперт связал появление подобных публикаций с позицией европейских элит и оценкой результатов работы украинского руководства.

Скорость реакции Зеленского говорит о том, что он не заинтересован в распространении этой информации. Он рассматривает его как элемент дестабилизации его управления, — сказал Бортник.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что Украина начала планировать проведение президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией. Оба голосования должны состояться до 15 мая. По информации издания, шаг был предпринят под давлением американской администрации с целью завершения украинского конфликта уже весной.

Позже депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что украинские власти намеренно слили газете информацию о президентских выборах. Он отметил, что в статье большинство источников — украинцы. Парламентарий добавил, что не верит в проведение голосования в обозначенные газетой сроки.