13 декабря 2025 в 05:46

Капуста с яйцами вкуснее пиццы: чудо-лепешки на завтрак без трат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Попробуйте этот рецепт чудо-лепешек на завтрак, и вы поймете, что капуста с яйцами могут быть вкуснее пиццы. И готовится без излишних трат на ингредиенты.

Вкус этих лепешек — хрустящая снаружи и нежная внутри текстура с приятным сладковатым вкусом капусты, который идеально сочетается с яйцами. Они действительно получаются удивительно сытными, сочными и могут заменить собой более калорийную выпечку.

Вам понадобится: 300 г белокочанной капусты, 3 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Капусту нашинкуйте как можно тоньше. Посолите ее, слегка помните руками, чтобы она дала сок и стала мягче. В глубокой миске смешайте капусту, яйца и муку. Тщательно перемешайте до получения однородной массы, похожей на тесто для оладий. Посолите и поперчите по вкусу. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте капустную массу ложкой, формируя небольшие лепешки. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.

Подавайте горячими, можно со сметаной или своим любимым соусом.

Дарья Иванова
