Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 11:44

В США не могут установить местонахождение Мадуро после ударов

NYT: местонахождение Мадуро остается неизвестным

Читайте нас в Дзен

Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро неизвестно, сообщила газета New York Times. Отмечается, что после ударов США по Каракасу, часть людей из ближайшего окружения главы государства находилась в безопасности.

Мы не уверены, где сейчас находится Мадуро. Однако, по словам двух собеседников, общавшихся с членами его окружения, по крайней мере некоторые из них в безопасности, — говорится в сообщении.

Как писало издание, еще в декабре Мадуро усилил свою личную охрану на фоне эскалации угроз со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Источники, близкие к венесуэльскому правительству, заявили, что он часто меняет места ночлега и мобильные телефоны, а один из них сказал, что он расширил роль кубинских телохранителей в своей личной охране, чтобы попытаться защитить себя от потенциального удара США

Ранее один из жителей Каракаса снял на камеру первый авиаудар американской авиации по столице Венесуэлы. Сообщается, что объектом атаки американцев стал остров Маргарита, где сконцентрировано большинство крупных военных объектов страны. Помимо этого, серьёзному обстрелу подвергся международный аэропорт Игуэроте.

США
Николас Мадуро
Каракас
Венесуэла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турецкий журналист раскрыл последствия ударов США по Каракасу
Атака США на Венесуэлу: что известно, авиаудары, военное вторжение
США обвинили в ударе по газопроводу в Каракасе
Раскрыто гражданство пропавшей во время экстремального отдыха в Мурманске
МИД Венесуэлы: попытки США начать «колониальную войну» провалятся
Забудьте о похмелье: напиток, который запускает детокс за 10 минут
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 января: где сбои в России
Стало известно, как долго длилась атака на Каракас
США ударили по зданию парламента Венесуэлы
В США не могут установить местонахождение Мадуро после ударов
Режим тишины в новогодние праздники: что можно и нельзя в 2026 году
Неизвестный приставал к 15-летней девочке в российском городе
В Госдуме раскрыли, кто угрожает российским парламентским выборам
«Не создавала угроз»: в Совфеде осудили атаку США на Венесуэлу
«Исламское государство» «отменило» приказ Трампа атаковать Венесуэлу
Пролет метеора в Турции над Аданой и Малатьей попал на видео
Что приготовить на завтрак? Еврейская закуска, которая взрывает вкус
Участвовавший в боях за Ленинград ветеран умер на 101-м году жизни
Американские чиновники подтвердили удары США по Венесуэле
Бастрыкин принял важное решение после нападений мигрантов в Новосибирске
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют
Общество

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.