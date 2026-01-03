В США не могут установить местонахождение Мадуро после ударов

Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро неизвестно, сообщила газета New York Times. Отмечается, что после ударов США по Каракасу, часть людей из ближайшего окружения главы государства находилась в безопасности.

Мы не уверены, где сейчас находится Мадуро. Однако, по словам двух собеседников, общавшихся с членами его окружения, по крайней мере некоторые из них в безопасности, — говорится в сообщении.

Как писало издание, еще в декабре Мадуро усилил свою личную охрану на фоне эскалации угроз со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Источники, близкие к венесуэльскому правительству, заявили, что он часто меняет места ночлега и мобильные телефоны, а один из них сказал, что он расширил роль кубинских телохранителей в своей личной охране, чтобы попытаться защитить себя от потенциального удара США

Ранее один из жителей Каракаса снял на камеру первый авиаудар американской авиации по столице Венесуэлы. Сообщается, что объектом атаки американцев стал остров Маргарита, где сконцентрировано большинство крупных военных объектов страны. Помимо этого, серьёзному обстрелу подвергся международный аэропорт Игуэроте.