Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 10:10

Житель Каракаса снял на видео первые удары ВВС США по городу

Каракас, Венесуэла Каракас, Венесуэла Фото: Li Muzi/XinHua/Global Look Press
Житель Каракаса снял на камеру мобильного телефона первые удары ВВС США по столице. Как сообщает Telegram-канал Mash, американские военнослужащие атаковали остров Маргарита, где расположено больше всего военных баз Венесуэлы. Также мощный удар пришелся по аэропорту Игуэроте.

По информации агентства Reuters, прогремело минимум семь взрывов, южный район Каракаса остался без света. Очевидцы рассказали, что видели в небе над городом самолеты и вертолеты США. По некоторым сведениям, ВВС Венесуэлы подняли по тревоге истребители Су-30МКВ.

Ранее сообщалось, что воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрыли. По информации сервиса Flightradar24, над страной нет ни одного гражданского самолета. Ограничения были введены на фоне мощных взрывов в Каракасе.

До этого над столицей Венесуэлы появились американские военные вертолеты Chinook и CH-53. Местные жители в соцсетях не исключили, что винтокрылые машины задействованы для проведения десантной операции. Первые взрывы венесуэльцы услышали 3 января в районе двух часов ночи по местному времени (9:00 мск).

Каракас
Венесуэла
США
удары
