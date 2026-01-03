Стало известно, как долго длилась атака на Каракас

Стало известно, как долго длилась атака на Каракас Корреспондент Газдиев: авиаудары по Каракасу наносились в течение почти 25 минут

Авиаудары по столице Венесуэлы наносились в течение порядка 25 минут, заявил корреспондент RT Мурад Газдиев. По его словам, предупреждающие сирены в Каракасе не звучали. Также журналист подчеркнул, что в городе были слышны звуки пролетающих самолетов, юго-восточная часть столицы сейчас обесточена.

Авиаудары продолжались почти 25 минут. <...> В небе над нами периодически слышны реактивные двигатели самолетов. Скорее всего, это американская авиация, — отметил Газдиев.

Ранее сообщалось, что США атаковали здание Национальной ассамблеи Венесуэлы. Как уточнил президент Колумбии Густаво Петро, для удара использовали ракеты. Он предупредил мировое сообщество о нападении на Венесуэлу и призвал ООН немедленно собраться на заседание.

Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро на данный момент неизвестно. Недавно он подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с атакой на Каракас. Глава МИД страны Иван Хиль Пинто в свою очередь заявил, что венесуэльские власти «решительно осуждают военную агрессию США».