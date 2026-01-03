США ударили по зданию парламента Венесуэлы

США ударили по зданию Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе, сообщил президент Колумбии Густаво Петро в соцсети X. Глава государства уточнил, что для бомбардировки столицы использовались ракеты. Он также предупредил мировое сообщество о нападении на Венесуэлу и призвал ООН немедленно собраться на заседание.

Дворец федеральной законодательной власти подвергся бомбардировке, — написал Петро.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что государство оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и независимости. Он подчеркнул, что Каракас призывает страны Латинской Америки, Карибов и всего мира к активной солидарности «перед лицом этой агрессии».

Взрывов, прогремевших в Каракасе в ночь на 3 января, было по меньшей мере семь. Очевидцы видели низколетящие самолеты и слышали их звуки. Они также сообщили, что в южной части города недалеко от крупной военной базы виднеется дым. Между тем воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрыли.