Венесуэла обратилась к странам Латинской Америки после атаки на Каракас

Венесуэла обратилась к странам Латинской Америки после атаки на Каракас МИД Венесуэлы заявил о праве на законную самооборону после взрывов в Каракасе

Венесуэла оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и независимости, заявил министр иностранных дел Иван Хиль Пинто в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что Каракас призывает страны Латинской Америки, Карибов и всего мира к активной солидарности «перед лицом этой агрессии».

Венесуэла оставляет за собой право на самооборону для защиты своего народа, территории и независимости, — отметил Пинто.

В Каракасе прогремело по меньшей мере семь взрывов. Очевидцы видели низколетящие самолеты и слышали их звуки. Они также сообщили, что в южной части города недалеко от крупной военной базы виднеется дым. Между тем воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрыли.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал атаковать Венесуэлу. По словам журналистки Дженнифер Джейкобс, глава государства поручил нанести удары по военным объектам в стране.

Президент Колумбии Густаво Петро между тем заявил, что Каракас бомбят США. Глава государства уточнил, что для удара использовали ракеты. Он предупредил мировое сообщество о нападении на Венесуэлу и призвал ООН немедленно собраться на заседание.